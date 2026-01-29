Πολιτική

Στέφανος Τζουμάκας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονική άγρια διαφθορά με πανωγραψίματα και κομπίνες – Το υπουργείο Γεωργίας όταν ανέλαβα ήταν λογιστήριο

Ο πρώην υπουργός μίλησε για ένα διαχρονικό «πάρτι» με διαχρονικές ευθύνες στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων
Ο Στέφανος Τζουμάκας
Ο Στέφανος Τζουμάκας στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISS

Ο πρώην υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Τζουμάκας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για την «διαχρονική άγρια διαφθορά» με τα πανωγραψίματα, τις κομπίνες με τα διπλο και τριπλά ζυγίσματα του βαμβακιού, το λουκέτο που έβαλε σε εκκοκκιστήρια, τις κομπίνες στο γάλα και τις καταστάσεις που υπήρχαν σε συνεταιρισμούς.

Ο Στέφανος Τζουμάκας, ήταν ο υπουργός που υπέγραψε την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς μέχρι τότε επικρατούσε ένα χάος. Μίλησε για ένα διαχρονικό πάρτι με διαχρονικές ευθύνες στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που ευθύνες είχε η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου, συμμετείχε η διοίκηση και οι  τοπικοί φορείς.

Ερωτηθείς για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εξέφρασε την αντίθεσή του και εκ της εμπειρίας του είπε ότι το κέλυφος μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς μέχρι και αυτό να διαβρωθεί. «Οι μορφές μπορεί να αλλάζουν αλλά το περιεχόμενο μένει το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

«Σε όλες τις χώρες από την εποχή της ΕΟΚ υπήρχε και υπάρχει αυτή η διαφθορά με τις επιδοτήσεις», σημείωσε και τόνισε πως αυτή είναι σύμφυτη της ΕΕ (…) Αρχίζει από την ίδρυση της ΕΟΚ και στην χώρα μας από το 1981 που ενταχθήκαμε σε αυτή (…) Το υπουργείο Γεωργίας που ανέλαβα ήταν λογιστήριο και όχι υπουργείο Γεωργίας. Μίλησε για πόλεμο που του ασκήθηκε επειδή τα έβαλε με τα πανογραψίματα και τα κυκλώματα», ανέφερε.

Η εξέταση του Στέφανου Τζουμάκα γενικά ήταν σύντομη, πολύ πρόωρα πάντως έληξε η εξέτασή του από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Κράτησε μόλις μια ερώτηση κατά την οποία η βουλευτής είπε ότι η ΝΔ καλεί για επικοινωνιακούς λόγους πρώην υπουργούς που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μίλησε για  «χρήσιμους μάρτυρες που επιλέγει η κυβέρνηση με στόχο τη συγκάλυψη».

Ο Στέφανος Τζουμάκας θεωρώντας ότι αυτό ήταν βολή γι’ αυτόν της είπε: «Ξέρω την προπαγάνδα σας…. Δεν περνάνε αυτά σε μένα… Ξέρω το παραμυθάκι σου» και η κυρία Αποστολάκης δεν προχώρησε στην εξέτασή του.

