Στελέχη του ΠΑΣΟΚ οργώνουν την Ελλάδα για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη και τα «λεφτόδεντρα» της ΝΔ

Περιοδείες σε όλη την Ελλάδα ξεκινάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος προκειμένου να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ.

Με σύνθημα «ΠΑΣΟΚ Παντού» τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θα βρεθούν σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να απαντήσουν «στην κυβερνητική προπαγάνδα για τα λεφτόδεντρα». Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Κύθηρα την Παρασκευή, το Σάββατο περιοδεία έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης στην Πάτρα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Παύλος Γερουλάνος, στην Πέλλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, με τις περιοδείες θα οργανωθούν και συνεντεύξεις τύπου με θεματικές ενότητες προκειμένου να θα εξηγηθούν τα μέτρα για την οικονομία που πρότεινε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε συνέντευξη του, μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι: «Το όραμά μας για τη χώρα θέτει τις βάσεις για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, όπως κάνει η κυβέρνηση· προτείνουμε σχέδιο μακράς πνοής με μεταρρυθμίσεις στο κράτος, δημογραφική αναγέννηση, νέο αναπτυξιακό μοντέλο, δίκαιο φορολογικό σύστημα, αγορά με κανόνες, ποιοτική παιδεία και Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των αναγκών του λαού μας. Αυτό θα πει εθνική στρατηγική».

Αναφερόμενος στο αίτημα για εκλογές που κατέθεσε στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ακόμα ότι: «Το αίτημα για εκλογές αποτελεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής μας στρατηγικής. Εντός Βουλής, έχουμε αναδείξει τις αδυναμίες και τις αποτυχίες της κυβέρνησης, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, πάντα απέναντι στα ολιγοπώλια. Εκτός Βουλής, έχουμε αναπτύξει έναν συστηματικό διάλογο με την κοινωνία σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ακούγοντας τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώσαμε το προγραμματικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επομένως, η πρόταση για εκλογές είναι η φυσική συνέπεια μιας συντεταγμένης πολιτικής διαδικασίας που ακολουθούμε πιστά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και επισημαίνουν ότι εφόσον γίνει κατανοητό το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πολλά μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.

Γι’ αυτό άλλωστε από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ζητηθεί όλα τα στελέχη του που μετέχουν στις αντιπαραθέσεις με κυβερνητικούς στα ΜΜΕ να είναι σωστά προετοιμασμένα και διαβασμένα πάνω στις θέσεις και την κοστολόγηση των μέτρων του ΠΑΣΟΚ.

Άλλωστε τα τελευταία εικοσιτετράωρα το ΠΑΣΟΚ απαντά με κάθε τρόπο σε όσα είπε ο πρωθυπουργός στην ΚΟ για τα «λεφτόδεντρα». «”Λεφτόδεντρα” είχε χαρακτηρίσει την στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κατοικίες. “Λεφτόδεντρα” είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ. “Λεφτόδεντρα” έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη. Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του», ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.