Στη Βουλή θα αποδοθούν οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής – Τηλεφωνική επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη 

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αναφορικά με το θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή που είχαν βγει σε δημοπρασία στο eBay.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με την Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτήσουμε τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής αν αποδειχθεί η γνησιότητά τους αυτές θα δοθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Αποφασίστηκε επίσης εφόσον γίνονται κινήσεις από το υπουργείο Πολιτισμού να μην κινηθεί και η Βουλή αλλά ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε στην κα Μενδώνη ότι παραμένει στη διάθεσή της για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί.