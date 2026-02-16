Συμβαίνει τώρα:
Στη Βουλή θα αποδοθούν οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής – Τηλεφωνική επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη 

Ο Πρόεδρος της Βουλής και η υπουργός Πολιτισμού συμφώνησαν ότι εφόσον αποδειχθεί η γνησιότητά τους αυτές θα δοθούν στη Βουλή των Ελλήνων
Δημοπρασία στο eBay με σπάνιες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
Δημοπρασία στο eBay με σπάνιες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αναφορικά με το θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή που είχαν βγει σε δημοπρασία στο eBay.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με την Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτήσουμε τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής αν αποδειχθεί η γνησιότητά τους αυτές θα δοθούν στη Βουλή των Ελλήνων. 

Αποφασίστηκε επίσης εφόσον γίνονται κινήσεις από το υπουργείο Πολιτισμού να μην κινηθεί και η Βουλή αλλά ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε στην κα Μενδώνη ότι παραμένει στη διάθεσή της για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. 

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για «Βιολάντα»: «Ας πει πως έκανε λάθος» για την παραβίαση των εργατικών νόμων
«Γιατί έσπευσε να κρίνει πριν αποφανθεί η Επιθεώρηση Εργασίας;» διερωτάται ο Κώστας Τσουκαλάς και κάνει λόγο για «ανασκευή» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 18 ημέρες μετά από συνέντευξή του
Κώστας Τσουκαλάς
Επιστολή Κουτσούμπα προς Κακλαμάνη, Λιβάνιο και Μενδώνη για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής: Να επιστραφούν στον ελληνικό λαό
Το ΚΚΕ ζητεί νομικές ενέργειες και απόκτηση των ντοκουμέντων από τη Βουλή, με πρόταση να αποδοθούν στη συνέχεια σε φορείς μνήμης της Εθνικής Αντίστασης και να είναι προσβάσιμα στο κοινό
κομμουνιστές αντιστασιακοί οδηγούνται στο απόσπασμα
Θετικός ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ανάκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή – «Αναμένω τις ελληνικές αρχές» λέει ο Βέλγος συλλέκτης
Ο Πρόεδρος της Βουλής, επισήμανε ότι υπάρχει διεθνής νομοθεσία όπου απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου
To μνημείο στην Καισαριανή 17
Μαρινάκης για φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει την απόκτησή τους, εφόσον είναι γνήσιες
«Ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη η Ελλάδα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με την κοινοπραξία της Chevron και με την Helleniq Energy για έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Η Ελλάδα θα παραβρεθεί ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - Θα την εκπροσωπήσει ο Χάρης Θεοχάρης
Το Συμβούλιο της Ειρήνης θα συνεδριάσει υπό τον Αμερικανό πρόεδρο στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον. Εκτός από την Ελλάδα, θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές Κύπρος και Ιταλία
Ο Χάρης Θεοχάρης
