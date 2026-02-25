Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Στην Αλεξανδρούπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Μηνύματα και απαντήσεις σε όσους αμφισβητούν την εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να τονίσει ότι η ΝΔ «παραμένει βαθιά πατριωτική δύναμη» αλλά.. και μια «πλατιά λαϊκή παράταξη», απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί από τους Σαμαρά και Καραμανλή
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi)
Ευαγγελία Τσικρίκα

Στην Αλεξανδρούπολη μεταβαίνει σήμερα (25.02.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερο σταθμό του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι τυχαία, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου, μέσα από θεματικές ενότητες, επιδιώκει να επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο για κάθε περιφέρεια στην οποία διεξάγεται η προσυνεδριακή διαδικασία, και εν προκειμένω, σήμερα, για τον Έβρο.

«Ασφαλής Ελλάδα»

Το προσυνέδριο της Αλεξανδρούπολης έχει θέμα: «Ασφαλής Ελλάδα», και οργανώνονται δύο πάνελ…

Στο πρώτο, με έμφαση στις δράσεις της κυβέρνησης κατά της παράνομης μετανάστευσης, τον λόγο θα λάβουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης αλλά και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στο δεύτερο πάνελ, θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Η απάντηση στους κ.κ. Σαμαρά και Καραμανλή και η επιχείρηση – «επαναπατρισμός ‘’γαλάζιων’’ ψηφοφόρων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβαση του αναμένεται να τονίσει ότι η ΝΔ «παραμένει βαθιά πατριωτική δύναμη» αλλά.. και μια «πλατιά λαϊκή παράταξη», απαντώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει δεχθεί από τους κ.κ. Σαμαρά και Καραμανλή, ειδικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Με αναφορές στο μεταναστευτικό, στην αμυντική θωράκιση της χώρας αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στον απόηχο της συνάντησης του στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός, επιδιώκει να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της ΝΔ που έχουν απομακρυνθεί από τη «γαλάζια» παράταξη προς κόμματα δεξιότερα της, με στόχο πάντα τη μέγιστη συσπείρωση.

Έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων

Παράλληλα, με φόντο τη χθεσινή προαναγγελία του για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, η οποία αναμένεται να «κλειδώσει» μεταξύ 930 και 950 ευρώ, από 880 που είναι σήμερα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η στήριξη του εισοδήματος των πολιτών παραμένει σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο στόχος της συσπείρωσης…

Με σταθερό το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας και το μήνυμα ότι «η Ελλάδα αλλάζει, με τη Νέα Δημοκρατία ως πρωταγωνίστρια των εξελίξεων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε όλες τις προσυνεδριακές διαδικασίες που θα οργανωθούν ανά την Ελλάδα, με τελευταίο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδας, όπου η Ν.Δ. σημειώνει χαμηλές δημοσκοπικές «πτήσεις».

Ο στόχος του προσυνεδριακού διαλόγου είναι και η ενδυνάμωση με τις περιφερειακές οργανώσεις και τη βάση του κόμματος, δεδομένου ότι η ΝΔ αυτή τη στιγμή έχει χαμηλή συσπείρωση…

Η επανασυσπείρωση της ΝΔ, η οποία σήμερα κυμαίνεται στο 56%, είναι το μεγάλο «στοίχημα» για την Πειραιώς, καθώς αν δεν αυξηθεί, και υπό την πίεση των κομμάτων από τα δεξιά, αλλά και από τη Μαρία Καρυστιανού, εκτιμάται ότι η «γαλάζια» παράταξη κινδυνεύει να διολισθήσει ακόμη και κοντά στο 25%, πολύ μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Ο απολογισμός θα γίνει μετά το Συνέδριο του Μαΐου, το καλοκαίρι, ενώ μετά τη ΔΕΘ και το νέο πακέτο παροχών για τη στήριξη των πολιτών, θα ενταθούν και οι περιοδείες του πρωθυπουργού, με έμφαση στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί διαρροές προς άλλα κόμματα.

Πολιτική
