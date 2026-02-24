Πολιτική

Στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία Μητσοτάκη

Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή υπουργών και «γαλάζιων» στελεχών και στο δεύτερο θα διεξαχθεί συζήτηση με τον πρωθυπουργό
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

 Η Αλεξανδρούπολη είναι ο επόμενος σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το προσυνέδριο της Αλεξανδρούπολης με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα», θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Astir Egnatia, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Τέλος Μαρτίου οι ανακοινώσεις
Στη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ο πρωθυπουργός συνέδεσε την επικείμενη αναπροσαρμογή με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιες ενέργειες»
Η Πειραιώς καταδικάζει τον βανδαλισμό στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας και καλεί τα κόμματα να τοποθετηθούν απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής βίας
Χριστίνα Αλεξοπούλου, επίθεση στο γραφείο
Παύλος Μαρινάκης: Στο προσκήνιο Ουκρανία, χρηματοδοτικά εργαλεία και μεταρρυθμίσεις
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία, παρουσίασε στοιχεία για την πορεία χρηματοδοτικών εργαλείων και ανέδειξε παρεμβάσεις σε άμυνα, Δημόσια Διοίκηση, περιβάλλον, παιδεία και πρωτογενή τομέα
Παύλος Μαρινάκης
