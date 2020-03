Το πόδι τους στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης πάτησαν οι κεφαλές της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Božinović.

Σε σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που όπως τόνισε είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Πριν φτάσουν στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ανέβασε αυτή την φωτογραφία στο twitter.

On the way to Greece with Commission President @vonderleyen and @eucopresident Michel. We visit the Greek-Turkish border together with @PrimeministerGR Mitsotakis to assess the situation. This is a European challenge, we need to respond with solidarity and respect for our values. pic.twitter.com/DH4uaDTtS3