ΕΛΑΣ για Κτηματολόγιο: Η υποστελέχωση έγινε μπίζνα 7 εκατ. ευρώ

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί ο διαγωνισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης τεχνικών λειτουργιών στις περιφερειακές υπηρεσίες του, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά το μοντέλο των εξωτερικών αναδόχων αντί για ένα σταθερό σχέδιο στελέχωσης του δημόσιου φορέα.

Η κοινή ανακοίνωση των Τομέων Ψηφιακής Πολιτικής και Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., θέτει στο επίκεντρο τόσο το ύψος της δαπάνης όσο και το γεγονός ότι η νέα σύμβαση ακολουθεί προηγούμενη αντίστοιχη ανάθεση, η οποία κάλυπτε τις περιφερειακές δομές του Κτηματολογίου με 140 εργαζόμενους.

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Τα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού επιβεβαιώνουν ότι το οικονομικό αντικείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η αρχική εκτιμώμενη αξία της νέας σύμβασης ανέρχεται σε 3.802.474,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 4.715.068,32 ευρώ με ΦΠΑ. Προβλέπεται, όμως, δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση του φυσικού αντικειμένου έως 50%. Εφόσον αυτό ενεργοποιηθεί πλήρως, η συνολική αξία μπορεί να φτάσει τα 5.703.711,63 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τα 7.072.602,48 ευρώ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Ελληνικού Κτηματολογίου.

150 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, στόχος είναι η ενίσχυση Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα με 150 στελέχη για δώδεκα μήνες, ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς μήνες, καθώς προηγείται στάδιο οργάνωσης του έργου.

Πρόκειται για προσωπικό που δεν θα βρίσκεται στην περιφέρεια του έργου, αλλά μέσα στην καθημερινή λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων. Μεταξύ των καθηκόντων που περιγράφονται στη διακήρυξη είναι η πρωτοκόλληση αιτημάτων, η διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η έκδοση σχεδίων πιστοποιητικών και αντιγράφων, η σάρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ο έλεγχος πληρότητας αναλογικών και ψηφιακών αρχείων και η εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Η ίδια διακήρυξη ορίζει μάλιστα ότι οι σχετικές εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη του προϊσταμένου της περιφερειακής δομής.

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Για το διοικητικό προσωπικό, το ελάχιστο εκπαιδευτικό προσόν που προβλέπεται είναι απολυτήριος τίτλος Λυκείου. Το προσωπικό του αναδόχου θα εκπαιδεύεται κατά την τοποθέτηση και κατά την παροχή των υπηρεσιών του από προσωπικό που θα ορίσει ο ίδιος ο δημόσιος φορέας. Προβλέπεται επίσης υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας από τα μέλη της ομάδας εργασίας.

Ειδικότερα, η διακήρυξη αναφέρει ότι το on-the-job training θα πραγματοποιείται από προσωπικό του Ελληνικού Κτηματολογίου και θα ξεκινά ήδη κατά τις πρώτες ημέρες εγκατάστασης των εργαζομένων στις περιφερειακές δομές.

Η προηγούμενη εργολαβία των 140 εργαζομένων

Το στοιχείο που δίνει μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην υπόθεση είναι ότι δεν πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη λύση.

Το 2024 είχε προκηρυχθεί, μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έργο διοικητικής υποστήριξης των περιφερειακών δομών του Ελληνικού Κτηματολογίου, προϋπολογισμού 2,996 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, για συνολικά 140 στελέχη – 50 στον Βόρειο και 90 στον Νότιο Τομέα – επίσης για δώδεκα μήνες.

Και το ίδιο το Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε επίσημη απάντησή του προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Μάρτιο του 2026, περιέγραφε χωρίς περιστροφές το πρόβλημα καθώς έκανε λόγο για «υποστελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών» και υψηλό όγκο συναλλαγών. Στο ίδιο έγγραφο επιβεβαίωνε ότι είχαν υπογραφεί συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για ομάδα 140 εργαζομένων και ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις έληξαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Η συνέχεια είναι αποκαλυπτική. Μετά τη λήξη της προηγούμενης εργολαβίας των 140 εργαζομένων, ο φορέας επέλεξε νέα σύμβαση, αυτή τη φορά για 150.

Το Κτηματολόγιο επικαλείται έκρηξη του φόρτου εργασίας

Η διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου έχει, πάντως, καταγράψει συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την ανάγκη πρόσθετου προσωπικού.

Στην απάντησή της προς τη Βουλή αναφέρει ότι το 2026 και μέχρι τα μέσα του 2027 οι περιφερειακές υπηρεσίες αναμένεται να δεχθούν σημαντικά αυξημένο φόρτο εξαιτίας της επιτάχυνσης των έργων κτηματογράφησης, της επεξεργασίας εκκρεμών αποφάσεων επιτροπών ενστάσεων και της οριστικοποίησης αρχικών εγγραφών, που αναμένεται να αυξήσει τα αιτήματα για πιστοποιητικά και διορθώσεις.

Παράλληλα, προβλέπει περαιτέρω αποδυνάμωση των περιφερειακών υπηρεσιών από τη λήξη συμβάσεων και από αποχωρήσεις προσωπικού. Στο ίδιο επίσημο έγγραφο αναφέρεται ότι οι άμεσες αυτές ανάγκες δεν προβλέπεται να καλυφθούν μέσω του προγράμματος ενίσχυσης προσωπικού του φορέα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει η διοίκηση, κρίθηκε σκόπιμη η νέα σύμβαση για 150 στελέχη. Η διοίκηση περιγράφει μια αντικειμενική και πιεστική ανάγκη στελέχωσης, ενώ η Αμαλίας θέτει το ερώτημα γιατί μια ανάγκη που επανέρχεται και συνεχίζεται επί χρόνια αντιμετωπίζεται με διαδοχικούς εξωτερικούς αναδόχους και όχι με ενίσχυση του ίδιου του φορέα.

«Τι ακριβώς αγοράζει το Δημόσιο;»

Η ΕΛ.Α.Σ. επικεντρώνει την κριτική της ακριβώς σε αυτή την αντίφαση. «Τα μόνιμα προβλήματα δεν λύνονται με προσωρινές εργολαβίες», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι μετά την προηγούμενη ανάθεση η κυβέρνηση όφειλε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το ανθρώπινο δυναμικό του Κτηματολογίου.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θέτει παράλληλα ζήτημα κόστους. Ζητά να δημοσιοποιηθεί συγκριτική οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει ότι η προμήθεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών μέσω ιδιωτικού αναδόχου είναι οικονομικότερη ή αποτελεσματικότερη από εναλλακτικές λύσεις στελέχωσης.

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο βάρος από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι του αναδόχου θα εκπαιδεύονται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα εργάζονται μέσα στις δομές του και θα εκτελούν εργασίες υπό την επίβλεψη των προϊσταμένων του. «Τι ακριβώς αγοράζει το Δημόσιο έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ;», ρωτά χαρακτηριστικά η ΕΛ.Α.Σ.

Στο κάδρο και η ασφάλεια των αρχείων

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο εργασιακό και οικονομικό σκέλος.

Η διακήρυξη προβλέπει ότι το προσωπικό του αναδόχου μπορεί να ασχολείται με σάρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων, έλεγχο πληρότητας αναλογικού και ψηφιακού αρχείου, έκδοση σχεδίων πιστοποιητικών και υποστήριξη των επαγγελματιών κατά την έρευνα στα αρχεία. Προβλέπεται ακόμη έλεγχος και ταυτοποίηση όσων εισέρχονται στους χώρους του αρχειοφυλακείου.

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά, συνεπώς, να γνωστοποιηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας και ο τρόπος ελέγχου της πρόσβασης των εργαζομένων του αναδόχου στα κτηματολογικά αρχεία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πληροφοριακή υποδομή που συνδέεται ευθέως με εμπράγματα δικαιώματα πολιτών και με τη δημόσια περιουσία.

Η διακήρυξη προβλέπει δηλώσεις εμπιστευτικότητας, ωστόσο η πολιτική κριτική επικεντρώνεται στο εάν αυτό αρκεί και ποιο είναι ακριβώς το τεχνικό σύστημα δικαιωμάτων πρόσβασης, καταγραφής ενεργειών και ελέγχου χρηστών που θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός είχε βρεθεί στο πολιτικό και συνδικαλιστικό προσκήνιο πριν από τη σημερινή παρέμβαση της ΕΛ.Α.Σ. Τον Μάιο είχε δημοσιοποιηθεί καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Κτηματολογίου, με την οποία αμφισβητούνταν πτυχές του διαγωνισμού και είχε γίνει αναφορά ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στις 22 Ιουνίου το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή με ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., οι οποίοι αναφέρονταν επίσης στον διαγωνισμό των 150 εργαζομένων και στον συνολικό προϋπολογισμό των 7,07 εκατ. ευρώ. Η ΕΛ.Α.Σ. σήμερα διευρύνει την αντιπαράθεση, μετατοπίζοντας το βάρος από τη νομιμότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο συνολικό μοντέλο στελέχωσης του φορέα.

Το ερώτημα της «επόμενης μέρας»

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται ένα ευρύτερο πρόβλημα δημόσιας διοίκησης.

Το ίδιο το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναγνωρίζει επισήμως την υποστελέχωση. Αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες αυξάνονται. Αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενες συμβάσεις εξωτερικής υποστήριξης έληξαν και ότι οι νέες ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν εγκαίρως από το υφιστάμενο πρόγραμμα ενίσχυσης προσωπικού.

Από την άλλη πλευρά, ακριβώς αυτή η επαναληπτικότητα τροφοδοτεί το βασικό επιχείρημα των επικριτών της κυβερνητικής επιλογής: όταν μια «έκτακτη» ανάγκη ανανεώνεται από σύμβαση σε σύμβαση, πότε παύει να είναι έκτακτη και μετατρέπεται σε πάγια ανάγκη του φορέα;

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει ποιο είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο στελέχωσης, να παρουσιάσει την οικονομοτεχνική τεκμηρίωση της επιλογής του ιδιώτη, να δημοσιοποιήσει τα μετρήσιμα αποτελέσματα της προηγούμενης σύμβασης και να εξηγήσει τις εγγυήσεις που θα διέπουν την πρόσβαση του προσωπικού του αναδόχου στα αρχεία.

Και το ερώτημα που μένει πολιτικά ανοιχτό δεν αφορά μόνο τον συγκεκριμένο διαγωνισμό των 7 εκατομμυρίων αλλά αν το Ελληνικό Κτηματολόγιο χρειάζεται σταθερά εκατοντάδες επιπλέον εργαζόμενους για να εκτελεί τις βασικές λειτουργίες του, γιατί αυτοί εξακολουθούν να αναζητούνται μέσα από διαδοχικές εργολαβίες και όχι μέσα από ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο στελέχωσης μιας από τις κρισιμότερες δημόσιες υποδομές της χώρας;