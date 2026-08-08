Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο newsit.gr: Οι “σωτήρες” ανήκουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), είναι η δεύτερη προσκεκλημένη του Left Side Story, του νέου vidcast του newsit.gr με τον Πέτρο Κατσάκο. Σε μια συζήτηση που ξεκινά από την προσωπική και πολιτική της διαδρομή, η κουβέντα φτάνει στα μεγάλα ερωτήματα για το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, την περιφέρεια, την κοινωνική πολιτική, αλλά και το νέο κόμμα που ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μιλά ανοιχτά για την πορεία της από το ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), εξηγεί τι την οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει πολιτική στέγη και περιγράφει τι πιστεύει ότι μπορεί να εκφράσει σήμερα ο νέος φορέας. Παράλληλα, απαντά στο ερώτημα που συνοδεύει από την πρώτη στιγμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή: Μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να εμφανίζεται ως «σωτήρας»; Η απάντησή της είναι κατηγορηματική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέντευξη αναφέρεται και στη σεξιστική επίθεση που δέχθηκε πρόσφατα από υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγοντας τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ακόμη και σήμερα οι γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας ζωής. Μιλά για τη δική της εμπειρία, αλλά και για ένα φαινόμενο που, όπως υποστηρίζει, ξεπερνά τα πρόσωπα και τα κόμματα.

Από τη συζήτηση δεν λείπει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα για το πολιτικό σύστημα, τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων. Η τομεάρχης της ΕΛΑΣ απαντά στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί στον δημόσιο διάλογο και τοποθετείται για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της οικονομικής διαφάνειας από πολιτικούς σχηματισμούς που διεκδικούν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση που καταθέτει για την ανασυγκρότηση της ελληνικής περιφέρειας μέσω ενός διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, με ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιγράφει ένα σχέδιο που επιχειρεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και των ωφελειών του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες, συνδέοντας την ανάπτυξη της περιφέρειας με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία εισοδήματος μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο Left Side Story, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου περιγράφει τελικά το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανάπτυξη που, όπως υποστηρίζει, δεν θα μετριέται μόνο με τους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά από το κατά πόσο το αποτέλεσμά της φτάνει στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους και στους μικρομεσαίους. Και εξηγεί γιατί, σε αυτή την προσπάθεια, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «σωτήρας», αλλά ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής προσπάθειας.