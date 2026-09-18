Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή η πολιτική κηδεία της γυναίκας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή

Στις 11:00 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και όχι στις 10:00, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια, με την κηδεία της να πραγματοποιείται τελικά την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί, αντί για τις 10 που είχε αρχικά οριστεί.

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Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της οικογένειας Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα τεσσάρων παιδιών, του Γιώργου, της Σοφίας, του Νίκου και του Ανδρίκου.

Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε αρχικά δημοσιογραφία και στη συνέχεια Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Στη διάρκεια της ζωής της ανέπτυξε έντονη δράση για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Συνδέθηκε ιδιαίτερα με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος για σειρά ετών, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία.

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Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, κάνοντας λόγο για μία γυναίκα που έζησε με αξιοπρέπεια και πίστη στη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ισότητα.

Η ανάρτηση του γιου της και πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ».

Η πολιτική κηδεία της θα γίνει την Κυριακή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με τη νεότερη ώρα έναρξης να έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί.