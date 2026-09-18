Δημήτρης Ρέππας για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πρώτη συνάντηση στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη και η ατάκα για τη νεολαία

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που «έφυγε» σε ηλικία 103 ετών από τη ζωή την Παρασκευή (18.09.2026), ήταν μία εμβληματική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα στη ζωή των γυναικών. Τις αναμνήσεις του από την πρώην σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου μοιράστηκε ο Δημήτρης Ρέππας, υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, το βράδυ της Παρασκευής, ο Δημήτρης Ρέππας ανέλυσε την επιρροή της Μαργαρίτας Παπανδρέου και την κληρονομιά της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

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Όπως είπε, με τις πρωτοβουλίες και τη δράση της, προώθησε την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην κοινωνία.

«Η συμβολή της στη δημόσια ζωή και η αφοσίωσή της σε κοινωνικά ζητήματα την καθιστούν πρότυπο για πολλές γυναίκες στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θυμάμαι την πρώτη συνάντησή μας στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη, όταν εγώ, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο αείμνηστος Μανίκας και ο Χρήστος Παπουτσής, αποφασίστηκε να ηγηθούμε της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Τότε, με πλησίασε η Μαργαρίτα Παπανδρέου και μου είπε ότι η νεολαία μετά τη δικτατορία έχει τέτοια δυναμική, που πρέπει να την αφήσουμε να εκφραστεί και αυτή θα σας δείξει τον δρόμο, περισσότερο από ό,τι μπορείτε να της υποδείξετε εσείς».

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Ήταν μία ευγενής και αρχοντική κυρία, μία προοδευτική πολίτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Είχε πίστη στον άνθρωπο και τις δυνατότητές του και με αυτές τις αρχές έγινε πρωτοπόρος του κινήματος για τη χειραφέτηση της γυναίκας, ιδρύοντας την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και πρωτοστάτησε στις θεσμικές αλλαγές του οικογενειακού δικαίου στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα που άφησε τη σφραγίδα της».

Στις 11:00 το πρωί της Κυριακής (20.09.2026) θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου «έφυγε» από τη ζωή, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια.