Δημοσκόπηση MRB: Το 51,1% στηρίζει τη συνεργασία με το Ισραήλ – Το 59,3% υπέρ των θαλάσσιων πάρκων και της διασύνδεσης με την Κύπρο

Τη γνώμη των πολιτών για τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα του β’ μέρους της δημοσκόπησης της MRB για το Open σε σχέση με τις συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καθώς και από πού αντλεί ψηφοφόρους η ΕΛ.Α.Σ.

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Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 51,1% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον πρέπει να συνεχιστεί η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ», διότι ενισχύει την άμυνα της χώρας, ενώ το 30,3% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι εντάσεις».

Για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο:

Οι αναποφάσιστοι για συμμαχία με Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση:

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Οι συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά τις συσπειρώσεις των κομμάτων, η ΝΔ καταγράφει συσπείρωση 72,5%, με διαρροές 4,2% προς ΠΑΣΟΚ, 4,1% προς «Άλλο Κόμμα», 4% προς ΕΛΑΣ, 2% προς Ελληνική Λύση, 1,7% προς Πλεύση Ελευθερίας, 1,7% προς Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ στο 9,8% είναι η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Ποιοι επιλέγουν την ΕΛΑΣ:

Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τα μέτρα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα:

Κόμμα Σαμαρά:

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, το οποίο παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία κατέγραφε στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 23,8%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,2% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Χαμηλότερα καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%.

«Άλλο κόμμα» επιλέγει το 5,7%, ενώ το 14,7% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ή δεν απαντά. Λευκό, άκυρο ή αποχή επιλέγει το 3,3%, με το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου να φθάνει το 18%.