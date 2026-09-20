Άδωνις Γεωργιάδης: Είναι θύμα ανθρωποφαγίας ο Γιώργος Πατούλης – Στους φίλους μου μπαίνω μπροστά

Για το περιβόητο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι και για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα» την Κυριακή (20.09.2026).

Στο επίκεντρο της συζήτησης της Αναστασίας Γιάμαλη με τον Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκε η καταγγελία του νεφρολόγου Χρήστου Ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών – του οποίου προεδρεύει ο Γιώργος Πατούλης – σχετικά με ασθενή που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο όπου βρήκε άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε ερώτημα για το εάν είναι εικόνα ενός σοβαρού κράτους ένας γιατρός εγνωσμένου κύρους να κάνει αναφορά στον ΙΣΑ για περιστατικό πλασμαφαίρεσης, και στη συνέχεια πραγματοποιούνται έλεγχοι χωρίς να εντοπίζεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, ο υπουργός Υγείας είπε:

«Ξέρω ότι στο ιατρείο αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχει κάνει έξι ελέγχους. Είναι πάρα πολλοί έλεγχοι, άρα προφανώς η καταγγελία του κ. Ιατρού κινητοποίησε έλεγχο του ΙΣΑ. Ότι δεν βρήκαν σημαίνει ότι η κ. Γάκα και οι συνεργάτες της εξαπάτησαν τους ελεγκτές γιατρούς. Με ποιον τρόπο τους εξαπάτησαν; Αυτό εγώ δεν ήμουν εκεί για να το δω. Τώρα αν με ρωτάτε είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος απατεώνας; Ναι, είναι δυνατόν να υπάρχει απατεώνας. Υπάρχουν και απατεώνες. Δεν επιτρέψαμε να λειτουργεί. Το έκανε παράνομα».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του πρώην Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με την υπόθεση των ελέγχων στο συγκεκριμένο ιατρείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχει καταργηθεί κανένας ”ράμπο”. Το 2019, όχι επί υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, αποφασίστηκε η συνένωση όλων των ελεγκτικών αρχών σε μία. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάνει ελέγχους. Εγώ δεν διοικώ την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορώ να ξέρω τον αριθμό. Η Αρχή Διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή και αυτός είναι ο λόγος που πήγαν εκεί όλες οι υπηρεσίες. Δεν είναι κυβερνητική αρχή. Είναι ανεξάρτητη».

«Στους φίλους μου μπαίνω μπροστά»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Δεν είναι δουλειά μου ούτε να στηρίζω ούτε να μη στηρίζω. Απάντησα γιατί θα πήγαινε η συνέντευξη Τύπου σε άλλα συζήτηση και όχι σε αυτήν που έπρεπε εκείνη την ώρα. Στους φίλους μου μπαίνω μπροστά. Ξέρετε, είναι ο χαρακτήρας μου. Και ο κ. Πατούλης είναι φίλος μου. Δεν το κρύβω».

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες για τις οποίες είχε ερωτηθεί ο κ. Πατούλης, ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ:

«Στους νόμους της χώρας μου, εάν κάποιος είναι μέτοχος σε μία εταιρεία, δηλώνεται στο ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ είναι δημόσια πλατφόρμα. Όποιος έχει κάποιο ενδιαφέρον μπαίνει και το βλέπει. Άρα από το ΓΕΜΗ αποδεικνύεται ότι ο κ. Πατούλης δεν είναι μέτοχος αυτών των εταιρειών».

Ερωτηθείς σε πόσο χρόνο θα μπορούσε το κράτος να διασφαλίσει ότι δεν λειτουργεί στην Ελλάδα κανένα ιατρείο όπου πραγματοποιούνται παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Υγείας είπε:

«Απατεώνες πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά εξαιρετικά στοχευμένους ελέγχους, αλλά να δώσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα κάνουμε σε όλους».

Το MedWatch

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch, το οποίο έχει δημιουργηθεί για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων σε διαδικτυακές διαφημίσεις και αναρτήσεις που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες.

«Έχουμε φτιάξει μία πλατφόρμα εδώ και τρεις μέρες, το MedWatch, το οποίο το κάναμε επειδή είπε ο κ. Ψυχογιός η διαφήμιση απαγορεύεται. Μα βεβαίως η διαφήμιση απαγορεύεται. Τι επιτρέπεται όμως; Επιτρέπεται, λέει ο νόμος, η αναφορά σε επιστημονικές ανακοινώσεις και ανακαλύψεις και νέες τεχνικές. Εμείς πια τα ψάχνουμε και τα βρίσκουμε σε πρώτο χρόνο όλα με AI agents, με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που τα ψάχνουν 24 ώρες το 24ωρο.

«Εντοπίσαμε ήδη στην πρώτη εφαρμογή στην Αθήνα 231 περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο ιατρεία, να ξέρετε. Είναι και πολλά κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες».

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, όπου στο site της αναφέρει την «κβαντική ιατρική»:

«Η κ. Καρυστιανού αντί να πει το προφανές, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, είπε ότι υπάρχει. Προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί η κ. Καρυστιανού».

Στην ερώτηση γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα ο σχετικός έλεγχος, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα ελέγχου. Το είπα από την αρχή. Ελεγκτική αρμοδιότητα ο Άδωνις Γεωργιάδης ούτε είχε ούτε έχει. Το ψηφιακό εργαλείο που έφτιαξα είναι για να διευκολύνει αυτούς που έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα, δηλαδή τους ιατρικούς συλλόγους, την εισαγγελία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την αστυνομία, αλλά όχι το Υπουργείο Υγείας που δεν έχει», συμπλήρωσε.