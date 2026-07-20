Στο φουλ οι μηχανές του ΠΑΣΟΚ: Οι 3 μεγάλες μάχες του Νίκου Ανδρουλάκη για 3η Σεπτεμβρίου, ΔΕΘ και μεταγραφές

Τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και όμως το πολιτικό θερμόμετρο, δε λέει να παγώσει. Κάτι η εκλογική χρονιά που έρχεται από Σεπτέμβρη, με άγνωστη την τελική ημέρα της κάλπης, κάτι οι σημαντικοί σταθμοί ως αυτήν, κάτι η Συνταγματική Αναθεώρηση, η μάχη για την οποία στην πραγματικότητα ξεκινά αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, στο ΠΑΣΟΚ, οι μηχανές παραμένουν στο φουλ. Και ας αποπροσανατολίζουν τα δήθεν χαλαρά βιντεάκια του Νίκου Αδρουλάκη για το Μουντιάλ στο TikTok, που πάντως κέρδισαν τις εντυπώσεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ήδη, για αύριο, Τρίτη, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν συνέντευξη Τύπου, προκειμένου από τη μία να αναδείξουν τα «πεπραγμένα», στην πραγματικότητα τα κακώς κείμενα κατά τους ίδιους, της κυβέρνησης στον τομέα της Ενέργειας, και ταυτόχρονα να παρουσιάσουν το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Το «ραντεβού» δίνεται στη μία το μεσημέρι και τη συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσουν από κοινού ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, οι αρμόδιοι για θέματα ενέργειας εντός και εκτός Βουλής, Φραγκίσκος Παρασύρης και Κώστας Μαθιουδάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Αμέσως μετά, το βάρος πολιτικά, θα πέσει στην προετοιμασία ενόψει της συζήτησης στη Βουλή για την Συνταγματική Αναθεώρηση την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον πρόεδρο του κόμματος να αναμένεται να λάβει τον λόγο στο τέλος της εβδομάδας, σε μία ακόμα «σύγκρουση κορυφής» με τον πρωθυπουργό.

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Την ίδια ώρα όμως, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για τουλάχιστον τρεις «μάχες». Πρώτη και καλύτερη, αυτή της ΔΕΘ. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση, όπου ο λόγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμετράται με αυτόν του πρωθυπουργού, έχει προγραμματικά χαρακτηριστικά και ιδεολογικές αναφορές, πράγματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη, εν μέσω Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη όλων των τομέων εργασία του κόμματος, προκειμένου να δουλευτεί από τώρα σωστά η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή, στην οποία και θα παρουσιάσει αναλυτικά πια το πρόγραμμά του για την Οικονομία στην χώρα. Στο μεταξύ όμως, θα έχει προηγηθεί η 3η Σεπτέμβρη. Μία ημερομηνία σταθμός για το ΠΑΣΟΚ, που θα γιορτάσει φέτος τα 52α γενέθλιά του.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για άλλη μία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να δείξει πόσο έτοιμο είναι να κυβερνήσει ξανά, θυμίζοντας παράλληλα στους πολίτες πώς είχαν τα πράγματα, όταν αυτό ήταν στην κυβέρνηση και… ο λαός στην εξουσία. Με την αντίστοιχη σύσκεψη για την προετοιμασία της εκδήλωσης να προγραμματίζεται για τις επόμενες μέρες, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιες θα είναι οι «εκπλήξεις» της φετινής επετείου, πλην όμως θεωρείται βέβαιη η αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν του κόμματος και τις τομές κάθε περιόδου και με κάθε αρχηγό του, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα και το όραμα του Νίκου Ανδρουλάκη για τα χρόνια που έρχονται. Εκεί, θα αναφερθεί αναλυτικά και σε όσα δεν προσφέρεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει περισσότερο οικονομικό ενδιαφέρον, προκειμένου συνδυαστικά στις δύο εκδηλώσεις να καταφέρει να αποδείξει ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το κόμμα του, αποτελούν την μοναδική εναλλακτική πρόταση εξουσίας σε αυτή που προσφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ. Θα δώσει εξάλλου έμφαση στο κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει ήδη διαμορφωθεί και κοστολογείται αρμοδίως, στην εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και την εγνωσμένη ικανότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Με τον τρίτο σταθμό να μην είναι άλλος από τις εκλογές, στόχος του κόμματος είναι μέχρι το τέλος του Ιουλίου και την επίσημη έναρξη των «μπάνιων του λαού», να έχει ολοκληρώσει την συγκρότηση των ψηφοδελτίων του, στο 80%, ώστε να μένουν μόνο οι τελευταίες πινελιές και πάντως οι «κρυφοί άσσοι» στο μανίκι του προέδρου, που συνήθως μένουν εκεί ως την ύστατη ώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, κανονικά το έργο της συνεχίζει και η Επιτροπή Διεύρυνσης του κόμματος, με νέα ονόματα να αναμένονται προσεχώς.

Ήδη πάντως, έχουν «κλείσει» μεταγραφές όπως αυτές της πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, που θα είναι εκ νέου υποψήφια στον νομό Καστοριάς, όπου εκλεγόταν και στο παρελθόν και του επίσης πρώην βουλευτή Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρη Αβραμάκη, που θα πολιτευτεί επίσης στην γενέτειρά του. Με τους νυν βουλευτές, τα ονόματα των οποίων ακούγονται για «μεταγραφή» στο ΠΑΣΟΚ ή και με άλλα προβεβλημένα στελέχη προερχόμενα από άλλα κόμματα, μιλά προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε και παραμένει άγνωστος ο χρόνος ανακοίνωσής τους. Πολύ κοντά στα «πράσινα» ψηφοδέλτια, πάντως, φαίνεται να βρίσκεται ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Μιχάλης Χουρδάκης και η Νίνα Κασιμάτη, ενώ μάλλον πιο «παγωμένη» εμφανίζεται προς ώρας η υπόθεση μεταγραφής της Θοδώρας Τζάκρη.