Στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν ο Μητσοτάκης: Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας και οι επιδιώξεις των δύο ηγετών

Συνοδεία δέκα υπουργών, στις 15:15 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει στο εντυπωσιακό «Λευκό Παλάτι» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, για τη συνάντηση του με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η Αθήνα προσέρχεται σε αυτή τη συνάντηση με χαμηλές προσδοκίες και κύρια επιδίωξη να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας των δύο χωρών, και των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων, αλλά και για να μην προκύψει ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτων στις διμερείς διαφορές.

Προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα

Και πάντως η ελληνική αποστολή έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι έτοιμη να απαντήσει σε οτιδήποτε τεθεί από την τουρκική πλευρά, διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας αλλά «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν υπάρχει περιθώριο για καμία συζήτηση».

Εμπρηστικές δηλώσεις στο παρά πέντε της συνάντησης

Ένα εικοσιτετράωρο πριν από το τετ – α – τετ των δύο ηγετών, η Άγκυρα επιχείρησε να «δυναμιτίσει» το κλίμα, με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Δένδια, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και επιχειρώντας να αναδείξει χάσμα στις σχέσεις του Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Παράλληλα, η Άγκυρα, δια του Εκπροσώπου του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, έβαλε στο «τραπέζι» και αναθεωρητικές διεκδικήσεις, όπως την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών.

«Καμία υποχώρηση από τις “κόκκινες γραμμές”»

Η Ελληνική αποστολή μεταβαίνει στην Άγκυρα με σαφείς «κόκκινες γραμμές». Αποκλείει κάθε συζήτηση για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ενώ είναι πάγια και σταθερή η θέση ότι η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα ότι έχει με την Τουρκία είναι ο καθορισμός Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδας.

Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση αυτής της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις, με αμοιβαία οφέλη, όπως επισημαίνουν πηγές της κυβέρνησης.

Σε αυτά, περιλαμβάνουν: τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου αλλά και την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Σε τι συμφωνούν οι δύο πλευρές

Σε αυτή τη διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας και αστάθειας, η Αθήνα αξιολογεί ως σημαντικό το γεγονός ότι και η Άγκυρα συμμερίζεται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται σήμερα στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν, να επιδιωχθεί οι δύο ηγέτες να διερευνήσουν αν, εν όψει των εκλογών στην Ελλάδα το 2027 και στην Τουρκία το 2028, υπάρχουν τα περιθώρια για κάποιες κινήσεις συνεργασίας, υψηλού συμβολισμού.

Το πρόγραμμα της συνάντησης

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο έχει προγραμματιστεί για τις 15:15 ώρα Ελλάδας και θα τους πλαισιώνουν, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαϊδης και ο Ακίφ Τσαγκατάι Κίλιτς.

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η 6η Σύνοδος του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την τελευταία συνεδρίαση στην Αθήνα, και στις 17:00 θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν στον Τύπο.

Στο τέλος της ημέρας, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Συνοδεία 10 υπουργών ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν στην Άγκυρα δέκα υπουργοί. Πρόκειται για τους υπουργούς: Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη, Εθνικής Οικονομίας Κυρ. Πιερρακάκη, Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμα, Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοϊδη, Παιδείας Σοφ. Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θ. Πλεύρη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη, Πολιτισμού Λ. Μενδώνη και τον υφυπουργός Εξωτερικών Χαρ. Θεοχάρη.

Η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας είναι η πρώτη ύστερα από ενάμιση χρόνο.

Η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.