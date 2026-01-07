Στον εισαγγελέα το βίντεο για τον Βαρουφάκη που λέει ότι έχει κάνει ναρκωτικά: Θα εξεταστεί αν προκύπτουν έκνομες ενέργειες

Στον εισαγγελέα έστειλε σήμερα το πρωί η δίωξη ναρκωτικών το βίντεο με τη συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη στο οποίοι μιλάει για τη χρήση ναρκωτικών που είχε κάνει στο παρελθόν.

Ειδικότερα, ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, αφού μίλησε για τη χρήση ναρκωτικών και περιέγραψε την δική του εμπειρία όπως την βίωσε πριν αρκετά χρόνια.

Σε ερώτηση για το εάν ο ίδιος έχει δοκιμάσει ποτέ, ο επικεφαλής του MέΡΑ25 δήλωσε: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα. Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale («δεν έχω κάνει τζούρα»). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς».

«Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», πρόσθεσε μιλώντας για την μια φορά που δοκίμασε ecstasy.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Ο δικαστικός λειτουργός θα μελετήσει το συγκεκριμένο υλικό προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν κάποια αδικήματα έτσι ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει προανακριτική έρευνα για ενδεχόμενα αδικήματα.