Στον «Ευαγγελισμό» για 3η φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Για τρίτη φορά μέσα σε δύο ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλα σταθερή κατάσταση μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στον «Ευαγγελισμό» μετά την ομιλία του στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί για την υγεία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα, νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε το νοσοκομείο, σύμφωνα με το οποίο η κατάστασή του παραμένει σταθερή. «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρει χαρακτηριστικά η τελευταία ενημέρωση.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο πριν τις τέσσερις και ύστερα από λίγη ώρα αναχώρησε ξανά.

