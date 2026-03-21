Στοχευμένα μέτρα στήριξης με το βλέμμα στις αποφάσεις των Βρυξελλών – Στο τραπέζι fuel και power pass

Σε αναμονή για να ανάψουν το «πράσινο φως» οι Βρυξέλλες για δημοσιονομική ευελιξία βρίσκεται η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας μετά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Η Αθήνα επί του παρόντος προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στους πιο ευάλωτους μετά τις αυξήσεις εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με εθνικούς πόρους, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, η κυβέρνηση προωθεί fuel pass για ένα τρίμηνο για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης για ενεργοβόρες βομηχανίες, ενώ στο «τραπέζι» είναι και το power pass.

Προς διάθεση, με έγκριση της Ευρώπης, πλεόνασμα 2 δις ευρώ…

Και όταν η Ευρώπη ενεργοποιήσει, όπως αποφάσισαν οι «27» στη Σύνοδο Κορυφής. τη ρήτρα διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει περίπου 2 δις από το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού για την περίοδο 2026-2027, για την άμεση στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τα οποία δυσχεραίνουν τη ζωή των καταναλωτών και τις επιχειρήσεις μας» ήταν η θέση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλες.

Ο παράγοντας της «βραδυκίνητης» Ευρώπης

«Αυτή η κρίση έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, κι ενώ και πριν από τον πόλεμο, οι τιμές της ενέργειας στα κράτη – μέλη ήταν υπερβολικά υψηλές», δηλώνουν πηγές της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι το ζήτημα αυτό είχε τεθεί ως κύρια προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάποιο καιρό και ότι τώρα η κρίση προσδίδει μια νέα αίσθηση επείγοντος όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπήρχαν ήδη, και που τώρα έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα προχωρούν ήδη χώρες της ΕΕ

Πάντως, απέναντι στις «βραδυκίνητες» Βρυξέλες, πολλές χώρες της Ε.Ε., αναλαμβάνουν ήδη δικές τους πρωτοβουλίες για να ανακουφιστούν οι πολίτες από το αυξημένο κόστος στα καύσιμα.

Η Ιταλία μείωσε τον φόρο κατά 25 λεπτά ανά λίτρο, με ορίζοντα τριών εβδομάδων.

Η Αυστρία προχώρησε σε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο, καθώς και σε περιορισμό του περιθωρίου κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων, ενώ και η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ από το 21% στο 10% κι έτσι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου μειώνονται κατά 0,30 έως 0,40 λεπτά το λίτρο.

Το «στοίχημα» της πάταξης της αισχροκέρδειας

Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Με το μέτρο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα – στο diesel και στη βενζίνη 95 οκτανίων – καθώς και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης, επιχειρεί να προστατεύσει την κοινωνία από ακραία φαινόμενα υπερβολικής κερδοσκοπίας, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι έλεγχοι, με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.