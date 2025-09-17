Στράτος Σιμόπουλος: Να αποσυρθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ

Παρέμβαση πραγματοποίησε την Τετάρτη (17.09.2025) ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα». Στην παρέμβασή του ο «γαλάζιος» βουλευτής διατύπωσε τις ενστάσεις του και ζήτησε την απόσυρση του άρθρου 36 που αφορά τη διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ.

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, σημείωσε «ότι η ΔΕΘ αποτελεί την ψυχή της πόλης και σήμερα η πόλη δια των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή. Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει. Η συναίνεση σήμερα, ουσιαστικά για αντίθεση πρόκειται πάνω στο επίδικο θέμα του τρόπου διορισμού του ΔΣ της ΔΕΘ είναι πολύ μεγάλη».

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορεί σε ζητήματα όπως είναι η ανάπλαση και η επέκταση-μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ η πόλη να απουσιάζει. Ίσως η συμμετοχή στο ΔΣ ορισμένων φορέων να είναι μια λύση. Ίσως η συμμετοχή των φορέων στην διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη. Ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προτάσεων να είναι η καλύτερη επιλογή μαζί με μια συζήτηση τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας. Ιδέες δίνω για να αρθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο».

«Συζητείστε με τους φορείς, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη. Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία».