Συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, φωτογραφίες

Σειρά συναντήσεων είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες (16.05.2026) στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, που φιλοξενείται στο Costa Navarino. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ και τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι.

Κατά τη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επικεφαλής του ΔΝΤ συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό, με έμφαση στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμβλύνει τις συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η κυρία Γκεοργκίεβα συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Φινλανδίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα έχει πλέον αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ΕΕ και στον Κόλπο. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη να αποφευχθούν προηγούμενα που θα περιορίζουν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της ΕΕ και είναι μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.