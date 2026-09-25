Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan Chase στη Νέα Υόρκη

Με τον Jamie Dimon, CEO της JP Morgan Chase, συναντήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή (25.09.2026).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο CEO της JP Morgan Chase, κ. Dimon συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

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Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του Έλληνα πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα διαρκείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.