Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν: Την επόμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Άγκυρα, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Η Αθήνα «κρατά χαμηλά τον πήχη» ως προς τις πιθανότητες μιας μεγάλης πολιτικής τομής και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών, όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του A Ηaber, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί «την επόμενη εβδομάδα» στην Άγκυρα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ο βασικός στόχος της του ΑΣΣ και της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραμένει η διατήρηση «ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να αποφεύγονται αιφνίδιες εξάρσεις και να διασφαλίζεται η σχετική ηρεμία στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αν και – όπως λένε– «δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα», έχει καταστεί εφικτό «να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις».

Την ίδια ώρα, η Αθήνα «κρατά χαμηλά τον πήχη» ως προς τις πιθανότητες μιας μεγάλης πολιτικής τομής και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση. Όπως μεταφέρεται, δεν έχουν ακόμη ωριμάσει οι συνθήκες για το «μεγάλο βήμα», ιδίως σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, καθώς εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινό έδαφος για το εύρος και το πλαίσιο μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Στην ίδια γραμμή, τονίζεται ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να εισέλθει σε συζήτηση που θα άγγιζε ζητήματα κυριαρχίας.

