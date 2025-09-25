Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin: Η συνομιλία για τα F16 και τα F36

Επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35
Για τα μαχητικά αεροσκάφη F16 και F35 μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson στην σημερινή (25.09.2025) συνάντησή τους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είχε συναντήσεις με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δρα Sultan al Jaber, τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δρα. Sultan Al Jaber επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση τους ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35.

Στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

