Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – «Ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε»

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Κυριάκος Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα (09.09.2025) με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, συζήτησαν μεταξύ άλλων τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους οι δύο άνδρες τόνισαν την καλή συνεργασία που υπάρχει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Εγώ να σας υποδεχθώ και πάλι με πολλή χαρά και αισθήματα αγάπης. Είμαστε στην αρχή, εξάλλου, και του πολιτικού αλλά και του εκκλησιαστικού έτους, οπότε είναι πάλι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έχουμε, νομίζω, κάνει πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε λύσει πολλές εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, μαζί, όπως οφείλουμε, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Οπότε, και πάλι, καλώς ήρθατε».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ε τη σειρά του ανέφερε: «Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μέσα στο βάρος των πολλών σας προβλημάτων βρίσκετε τον χρόνο, κάθε φορά που χρειάζεται, να τα λέμε και να συναποφασίζουμε, με πολλή χαρά».

Πολιτική
