Πολιτική

Συνάντηση Τασούλα και Τσίπρα στο Προεδρικό: Ανασκόπηση πολιτικών και ελληνοτουρκικών εξελίξεων

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η τρέχουσα δημόσια παρουσία του πρώην πρωθυπουργού μέσω των παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη»
Τσίπρας και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)

Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο επαφών που εστιάζουν στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αλέξη Τσίπρα έγινε ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αναφορά –μεταξύ άλλων– στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τσίπρας και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)
Τσίπρας και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η τρέχουσα δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τις παρουσιάσεις, σε διάφορες πόλεις, του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
144
100
69
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Δένδιας από Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γκιουλέρ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε στο επίκεντρο την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και την αμυντική παραγωγή, παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Νίκος Δένδιας
Στη Βουλή τον Μάιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ομόφωνα εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων οι προσκλήσεις προς τον κ. Βαρθολομαίο για ομιλία στις 5 Μαΐου και προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με την ακριβή ημερομηνία να οριστικοποιείται εντός του μήνα
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Μαρινάκης για επεισόδιο με δημοσιογράφο: Μαθήματα κράτους δικαίου δεν δεχόμαστε από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «συκοφαντικές τοποθετήσεις με τον μανδύα του ερωτήματος» και διέψευσε σενάρια περί περιορισμού ερωτήσεων ή ανάκλησης διαπιστεύσεων
Ο Παύλος Μαρινάκης 9
Νομοσχέδιο για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Ένταση στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – «Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ» είπε η Κωνσταντοπούλου
Αναμένονται οι παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών - ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν την απόσυρση του ν/σ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Χατζηβασιλείου για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν: Ο πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;
Ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ υπογράμμισε ότι η επίσκεψη δικαίωσε απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη Βουλή
Μητσοτάκης: Η αγορά ενέργειας της ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά – Ανάγκη για χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
«Αν δεν συμβούν αυτά θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν»
Κυριάκος Μητσοτάκης 17
Newsit logo
Newsit logo