Συνάντηση Τασούλα και Τσίπρα στο Προεδρικό: Ανασκόπηση πολιτικών και ελληνοτουρκικών εξελίξεων

Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο επαφών που εστιάζουν στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αλέξη Τσίπρα έγινε ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αναφορά –μεταξύ άλλων– στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η τρέχουσα δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τις παρουσιάσεις, σε διάφορες πόλεις, του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».