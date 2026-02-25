Πολιτική

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και παράνομος στοιχηματισμός στην ατζέντα

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, οι επιπτώσεις της ΑΙ στον πολιτισμό, ρυθμίσεις για παράνομα τυχερά παίγνια και συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη και στεγαστική αρωγή
Μητσοτάκης σε Υπουργικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μηστοτάκη (Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI)

Με ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ενέργεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως τον παράνομο στοιχηματισμό και τη στεγαστική αρωγή, συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 11.00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτυπώνει τη διπλή στόχευση του κυβερνητικού επιτελείου: αφενός τις προκλήσεις της ψηφιακής και τεχνολογικής μετάβασης, αφετέρου ζητήματα καθημερινότητας και κρατικής λειτουργίας.

Στο πεδίο του πολιτισμού και της τεχνολογίας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναμένεται να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καλλιτεχνική δημιουργία, με έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα και στην αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων στον πολιτιστικό τομέα, στο πλαίσιο και της συνεργασίας με το PHAROS AI Factory. Παράλληλα, θα εισηγηθεί τη δημιουργία του νέου φορέα «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.», ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό της αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων.

Όσον αφορά τα ενεργειακά, οι Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων. Στο επίκεντρο βρίσκονται συμβάσεις που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΔΕΥΕΠ και τη συνεργασία Chevron – HelleniQ Energy, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο φέρνει προς συζήτηση ρυθμίσεις σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιγνίων, ενώ στο ίδιο νομοθέτημα περιλαμβάνονται διατάξεις για συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν μισθολογικά και φορολογικά ζητήματα.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις στο πεδίο της Δικαιοσύνης και της Πολιτικής Προστασίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να εισηγηθεί αλλαγές στο πλαίσιο συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής τους από το κράτος. Οι Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Κατσαφάδος θα παρουσιάσουν το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής για πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, με στόχο έναν αποτελεσματικότερο μηχανισμό κρατικής στήριξης και ταχύτερης αποκατάστασης.

Πολιτική
