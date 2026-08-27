Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Δεν απαντά για Στουρνάρα – Λαθροχειρία οι ισχυρισμοί για Σπαρτιάτες

Ανέβηκαν την Πέμπτη (27.08.2026) οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Αφορμή, η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στην ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στην οποία υποστήριζε ότι «διυλίζει» τον Γιάννη Στουρνάρα, αλλά «καταπίνει» την Έλενα Ακρίτα».

Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ απέφυγε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης: γιατί δεν υπερψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα, την ώρα που έδωσε θετική ψήφο στην Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

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«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε «καμία απάντηση επί της ουσίας», ούτε «η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα».

Περισσότερο έντονη ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στον ισχυρισμό του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά για τη στάση του Παύλου Μαρινάκη έναντι του κόμματος των «Σπαρτιατών». Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «λαθροχειρία» και επαναφέρουν τη δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου από τις 16 Ιανουαρίου 2025.

Τότε, όταν είχε ερωτηθεί ευθέως εάν οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είχε απαντήσει κατηγορηματικά: «Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες».

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Τι είχε πει η Χαριλάου Τρικούπη

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, είχε αναφέρει:

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα –συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα.

Για τα πρόσωπα που προτείνονται, την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

Ο κ. Μαρινάκης που καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές

Απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές, ο εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς ανταποδίδει τα «πυρά» του Παύλου Μαρινάκη περί λαθροχειρίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να διαψεύσει τα αλήστου μνήμης non paper, που το κόμμα του διακινούσε για την τάχα ευρεία πλειοψηφία και ”αποδοχή” των πολιτικών της κυβέρνησης, κάθε φορά που στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αθροίζονταν και αυτές των Σπαρτιατών».

«Ο κ. Μαρινάκης στο επόμενο Αlitheia forum θα είναι ένα πάνελ μόνος του. Έκανε λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματα του», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και συμπληρώνει:

«Στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και σε μια σειρά νομοθετημάτων.

Επειδή ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να διαψεύσει τα αλήστου μνήμης non paper, που το κόμμα του διακινούσε για την τάχα ευρεία πλειοψηφία και ”αποδοχή” των πολιτικών της κυβέρνησης, κάθε φορά που στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αθροίζονταν και αυτές των Σπαρτιατών, θυμήθηκε την προεδρική εκλογή για να θολώσει τα νερά», πρόσθεσε στην απάντησή της η Χαριλάου Τρικούπη.

Επιπλέον, υπογράμμισε πώς οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι έκαναν αγώνα εναντίον του ναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών.

«Σε βάρος Βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους Σπαρτιάτες, γιατί σήκωσαν τη σημαία όχι μόνο της απαγόρευσης της πολιτικής τους καθόδου από τον Άρειο Πάγο, αλλά και της αναστολής της χρηματοδότησης τους», συμπλήρωσε.