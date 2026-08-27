Νίκος Ανδρουλάκης: Οι 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – «Πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες»

Ιδιωτικό χρέος και κοινωνική δικαιοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη την Πέμπτη (27.08.2026). Ο πρόεδρος του κινήματος τόνισε πως η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί προϋπόθεση για τη στήριξη της παραγωγής, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και για μία οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και ασφάλεια.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα σχέδιο που, όπως ανέφερε, είναι συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, επισημαίνοντας πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα: μια κυβέρνηση που επιβάλλει κανόνες στην αγορά, συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα όπου απαιτείται και προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες για δημιουργία και πρόοδο. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί αυτή την αλλαγή.
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Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στην αρχή πως «όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώνει», ενώ όσοι έχουν πραγματική αδυναμία θα πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία με κανόνες και διαφάνεια. Αυτή είναι, όπως σημείωσε, η αντίληψη του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη οικονομία που δεν μετρά την επιτυχία μόνο με αριθμούς, αλλά με τις δυνατότητες που προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Ο πρόεδρος του κινήματος αναφέρθηκε στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένο από τη συνολική οικονομική πραγματικότητα. Η παρατεινόμενη ακρίβεια – όπως είπε – συνεχίζει να κρατά εγκλωβισμένα εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Άσκησε κριτική στη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως «success story» και επιλέγει συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέρνοντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος.
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Επισήμανε πως η ΝΔ διαφημίζει τη μείωση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ως δικό της επίτευγμα, παραλείποντας να αναφέρει ότι αυτή η μείωση ήταν προδιαγεγραμμένη λόγω δύο βασικών παραγόντων: το «κούρεμα» του χρέους που έγινε επί ΠΑΣΟΚ και ο πληθωρισμός που φούσκωσε τις τιμές και τα φορολογικά έσοδα.
Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι εταιρείες servicers καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας, ενώ οι συμβολαιογραφικές πράξεις πλειστηριασμού έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Αναφέρθηκε στη θέσπιση του νόμου Κατσέλη το 2010 από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως δεν υποσχέθηκαν διαγραφή χρεών με έναν νόμο, αλλά επέλεξαν εφαρμόσιμες λύσεις.
ΠΑΣΟΚ: Το πλαίσιο 10+1 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 10+1 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος:
«Πρώτον, επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
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Δεύτερον, θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο.
Τρίτον, αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.
Τέταρτον, θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και όταν δεν τις τηρεί, να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα από τη λειτουργία εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών.
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Πέμπτον, δίνουμε στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund.
Έκτον, κατοχυρώνουμε πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση.
Έβδομον, δίνουμε οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.
Όγδοον, επιβραβεύουμε τη συνέπεια του δανειολήπτη.
Ένατον, προστατεύουμε την αναγκαία αγροτική γη.
Δέκατον, θεσπίζουμε δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές.
Και η ενδέκατη πρόταση: θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό».
«Αυτές οι 10+1 παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικά μέτρα. Συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Τις επόμενες ημέρες, το σύνολο αυτών των μέτρων θα κατατεθεί στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένο: Θα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ; Θα επιτρέψει να γίνει μια ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση και να αναλάβει κάθε πολιτική δύναμη την ευθύνη της;», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.