Νίκος Ανδρουλάκης: Οι 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – «Πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες»

Ιδιωτικό χρέος και κοινωνική δικαιοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη την Πέμπτη (27.08.2026). Ο πρόεδρος του κινήματος τόνισε πως η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί προϋπόθεση για τη στήριξη της παραγωγής, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και για μία οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και ασφάλεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα σχέδιο που, όπως ανέφερε, είναι συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, επισημαίνοντας πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα: μια κυβέρνηση που επιβάλλει κανόνες στην αγορά, συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα όπου απαιτείται και προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες για δημιουργία και πρόοδο. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί αυτή την αλλαγή.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στην αρχή πως «όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώνει», ενώ όσοι έχουν πραγματική αδυναμία θα πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία με κανόνες και διαφάνεια. Αυτή είναι, όπως σημείωσε, η αντίληψη του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη οικονομία που δεν μετρά την επιτυχία μόνο με αριθμούς, αλλά με τις δυνατότητες που προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του κινήματος αναφέρθηκε στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένο από τη συνολική οικονομική πραγματικότητα. Η παρατεινόμενη ακρίβεια – όπως είπε – συνεχίζει να κρατά εγκλωβισμένα εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Άσκησε κριτική στη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως «success story» και επιλέγει συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέρνοντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος.

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Επισήμανε πως η ΝΔ διαφημίζει τη μείωση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ως δικό της επίτευγμα, παραλείποντας να αναφέρει ότι αυτή η μείωση ήταν προδιαγεγραμμένη λόγω δύο βασικών παραγόντων: το «κούρεμα» του χρέους που έγινε επί ΠΑΣΟΚ και ο πληθωρισμός που φούσκωσε τις τιμές και τα φορολογικά έσοδα.