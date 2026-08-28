«Άνω κάτω» τα κόμματα για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής

«Μύλος» μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Στο επίκεντρο βρέθηκε χθες (27.08.2026), η στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να την χαιρετίζει, την κυβέρνηση να ανοίγει ‘πόλεμο’ με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στάση που θα κρατήσει το τελευταίο στην ψηφοφορία για μία θέση Αντιπροέδρου της Βουλής -και ας υπερψηφίζει παγίως όποιον προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πλην ακροδεξιών και ναζιστικών μορφωμάτων- και την Κουμουνδούρου να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι τέτοιες λογικές, όπως αυτή των κυβερνητικών βουλευτών, μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε …μονοκομματικό προεδρείο της Βουλής σε βάθος χρόνου.

Ειδικότερα, στις κατηγορίες του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη «διυλίζει –και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Έλενα Ακρίτα», ενώ παράλληλα συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάλαι ποτέ πάνω και της κάτω πλατείας, η Χαριλάου Τρικούπη εξανέστη.

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Σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μαρινάκης «καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα», υποστήριξε ότι δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ.

Μία φράση που προκάλεσε νέα αντίδραση από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για λαθροχειρία, θυμίζοντας παλιότερη απάντηση του Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε κατά πόσον οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και απάντησε ότι δεν ήταν.

«Επειδή ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να διαψεύσει τα αλήστου μνήμης non paper, που το κόμμα του διακινούσε για την τάχα ευρεία πλειοψηφία και ”αποδοχή” των πολιτικών της κυβέρνησης, κάθε φορά που στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αθροίζονταν και αυτές των Σπαρτιατών, θυμήθηκε την προεδρική εκλογή για να θολώσει τα νερά», ήταν η ανταπάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, που σημείωνε με νόημα λίγο αργότερα πως οι πολίτες γνωρίζουν καλά ποιοι έκαναν αγώνα εναντίον του ναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών και ότι ήταν βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε βάρος των οποίων υποβλήθηκαν μηνύσεις από τους Σπαρτιάτες, όταν ζήτησαν την αναστολή της χρηματοδότησής τους.

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Την ίδια ώρα, για ζήτημα «θεσμικού ολισθήματος» μίλησε στην ΕΡΤ ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας πως «εάν επεκταθεί η λογική της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι δεν υπερψηφίζει διότι η Έλενα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τότε δυνητικά μπορεί να οδηγηθούμε και σε μονοκομματικό προεδρείο Βουλής».

Ο ίδιος χαιρέτισε τη θετική στάση του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση. «Πρέπει να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή.

Η Όλγα Γεροβασίλη έχει παραιτηθεί για να πάει στο κόμμα του. Ο ίδιος πρέπει να πάρει θέση και καλώ και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα ακριβώς για να δείξουν ότι δεν θα επιτρέψουν αυτόν τον θεσμικό κατήφορο», είπε, τονίζοντας ότι η Έλενα Ακρίτα είναι «απολύτως κατάλληλη» για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής.