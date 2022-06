Σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραΐμ Καλίν είχε στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter φωτογραφία από το… ελληνοτουρικό «πηγαδάκι», όπου φαίνεται να συνομιλεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπό το βλέμμα του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του Ιμπραΐμ Καλίν.

Παρόντες στο τετ α τετ ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρίλιους Λαντσμπέργκις, της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε σύντομο τετ α τετ με την ομόλογό του από τη Βουλγαρία.

Σύντομη συνάντηση με την ομόλογό μου της Βουλγαρίας, T. Genchovska, στο περιθώριο της σημερινής Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – On the margins of today's #NATOSummit in #Madrid, I

had a brief meeting with #Bulgaria counterpart @TGenchovskaMFA. pic.twitter.com/jVFrfomuAd