ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά: Το δύσκολο εγχείρημα της επανένωσης, η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο παράγοντας Τσίπρας

Ως μία σημαντική προσπάθεια που θα βάλει και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο βλέπουν τα στελέχη των δύο κομμάτων τις κινήσεις που γίνονται ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μιλώντας χθες στα Παραπολιτικά, σε ερώτηση αν είναι θετικός στην πρόταση του για κοινή κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, απάντησε: «Εμείς δεν θα πούμε όχι σε μια συζήτηση η οποία βάζει μπροστά το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής από τη σκοπιά της Αριστεράς και από τη σκοπιά μιας προοδευτικής διεξόδου, άρα με αυτή την έννοια εφόσον μπορούμε να συζητήσουμε πάνω στα βασικά επίδικα της περιόδου και τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας…».

«Αυτό που έχει για εμάς σημασία δεν είναι η κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα, αυτό που έχει σημασία είναι το να υπάρξει μια διέξοδος πολιτική η οποία να εκφραστεί και στην κάλπη των επόμενων εκλογών. Ένα εκλογικό σχήμα το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί πειστικά απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», συνέχισε.

Οι πληροφορίες λένε ότι το όλο εγχείρημα θέλει πολύ δρόμο ακόμα για να γίνει πράξη και επισημαίνουν ότι προφανώς και δεν είναι αντιπαραθετική του Αλέξη Τσίπρα. «Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ», λένε χαρακτηριστικά στελέχη της Κουμουνδούρου.

Όπως λένε οι ίδιοι άνθρωποι η καλύτερη εξέλιξη θα ήταν το όλο εγχείρημα να προχωρήσει τώρα προκειμένου τα δύο κόμματα να βρεθούν και πάλι στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή κάτι τέτοιο όμως θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο.

Σε κάθε περίπτωση όσοι μετέχουν σε αυτές τις διεργασίες θέλουν τουλάχιστον αρκετό διάστημα πριν από τις εκλογές να υπάρξει συμφωνία για κοινή κάθοδο των δύο κομμάτων.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναφερόμενος στο θέμα των συνεργασιών τόνισε: