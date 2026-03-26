Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη για τα Τέμπη

Μετωπική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και συνολικά σε όσους αμφισβητούν τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποδίδοντας σε πολιτικά και προσωπικά κίνητρα τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται γύρω από τη διαδικασία. Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, μιλώντας στο Action24, υποστήριξε ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια να μην προχωρήσει η δίκη, συνδέοντας ευθέως την ένταση των τελευταίων ημερών με αυτό που περιέγραψε ως «συμφέρον από την τοξικότητα».

«Σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη». Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας απέδωσε «σοβαρό πολιτικό συμφέρον» σε μια ομάδα προσώπων «όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου», φθάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι «έβαλε τον Πάνο Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη των Τεμπών».

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στο ζήτημα της αίθουσας όπου πρόκειται να διεξαχθεί η διαδικασία, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή θα οδηγούσε σε νέα, πολυετή εμπλοκή. «Αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από δύο χρόνια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας ότι πρόκειται για την «μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα» και ζητώντας, όπως ανέφερε, «λίγη καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία». Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να εμφανίσει τις αιτιάσεις που διατυπώνονται ως προσχηματικές, με μοναδικό στόχο την παρεμπόδιση της δίκης.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι «όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από την τοξικότητα δεν θέλουν να γίνει η δίκη», κατονομάζοντας εκ νέου την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω, γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα», δήλωσε, για να προσθέσει με νόημα ότι «ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη». Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει και την κριτική για το κόστος της αίθουσας, σημειώνοντας ότι το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άρα, όπως είπε, «όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας».

«Φέρελπις πολιτικός αρχηγός» η Μαρία Καρυστιανού

Αιχμηρός ήταν και απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας τις αναφορές της περί ανάγκης τηλεοπτικής κάλυψης της διαδικασίας. «Άκουσα τις δηλώσεις της φερέλπιδος πολιτικού αρχηγού ότι τα κανάλια πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να συμπληρώσει ότι «στον δυτικό κόσμο δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δεν υπάρχει». Με τη φράση αυτή επιχείρησε να εντάξει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, αντιπαραβάλλοντας τις σχετικές αιτιάσεις με όσα, κατά την άποψή του, ισχύουν διεθνώς.

Τα «καρφιά» για το ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Υγείας δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο μέτωπο των Τεμπών. Κληθείς να σχολιάσει τη συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενο ψήφισμα στο συνέδριό του κατά κάθε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επέλεξε να απαντήσει με σκωπτικό τόνο. «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι», είπε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα προκαλούσε ζημία στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ και όχι στη Ν.Δ. Κατά τον υπουργό Υγείας, εάν παγιωθεί αυτή η γραμμή, τότε το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα καταστεί, όπως υποστήριξε, απολύτως καθαρό: «ή θα βγάλετε ΝΔ ή θα έχουμε συνεχώς εκλογές».