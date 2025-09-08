ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα για τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για τον ΦΠΑ

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα όταν χθες (7.9.2025) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στη ΔΕΘ απάντησε ότι δεν γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, για το θέμα της κατάργησης του ΦΠΑ καθώς το θέμα έχει φέρει στην Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία.

«Για να τον ενημερώσουμε, η οδηγία αυτή – 2022/542, – καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους – ή ακόμη και μηδενικούς – συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, να μειώσει τον ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά και να απαλλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση επιβολής του» ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ το θέμα το έχει φέρει στη Βουλή εμφατικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία. Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει – όχι με μεγάλη επιτυχία – τον ανήξερο (και) για την ευρωπαϊκή Οδηγία που ζητά τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα».

Ανέφερε μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία:

Στις 5 Απριλίου 2022 εκδόθηκε η Οδηγία για τον ΦΠΑ – με την Ελλάδα να την υπερψηφίζει δια του τότε υπουργού Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη- και από τότε υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ως τα τέλη του 2024.

Στις 31 Ιανουαρίου 2025 ήρθε η πρώτη προειδοποίηση της Κομισιόν για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε περιθώριο λίγων μηνών και για να απαντήσει και για να ενσωματώσει την Οδηγία, αλλά δεν το έκανε.

Στις 7 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε την εν λόγω προειδοποίηση στη Βουλή. Δεν λάβαμε απάντηση.

Στις 15 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει μείνει αναπάντητη εδώ και δύο μήνες.

Στις 16 Ιουλίου 2025 η ευρωομάδα μας κατέθεσε αντίστοιχη ερώτηση στην Ευρωβουλή.

Στις 17 Ιουλίου 2025 ήρθε η δεύτερη προειδοποίηση της Κομισιόν, που καλεί εκ νέου τη χώρα να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μας απειλεί με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο.

«Τώρα που έμαθε ο δήθεν ανήξερος Μητσοτάκης μήπως να απαντήσει κάτι, μήπως να πράξει το αυτονόητο και αναγκαίο; Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του» σχολίασε ο Νίκος Παππάς.