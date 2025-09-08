ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα για τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για τον ΦΠΑ

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα όταν χθες (7.9.2025) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στη ΔΕΘ απάντησε ότι δεν γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, για το θέμα της κατάργησης του ΦΠΑ καθώς το θέμα έχει φέρει στην Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία.
«Για να τον ενημερώσουμε, η οδηγία αυτή – 2022/542, – καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους – ή ακόμη και μηδενικούς – συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, να μειώσει τον ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά και να απαλλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση επιβολής του» ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ το θέμα το έχει φέρει στη Βουλή εμφατικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία. Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα».
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει – όχι με μεγάλη επιτυχία – τον ανήξερο (και) για την ευρωπαϊκή Οδηγία που ζητά τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα».
Ανέφερε μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία:
- Στις 5 Απριλίου 2022 εκδόθηκε η Οδηγία για τον ΦΠΑ – με την Ελλάδα να την υπερψηφίζει δια του τότε υπουργού Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη- και από τότε υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ως τα τέλη του 2024.
- Στις 31 Ιανουαρίου 2025 ήρθε η πρώτη προειδοποίηση της Κομισιόν για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε περιθώριο λίγων μηνών και για να απαντήσει και για να ενσωματώσει την Οδηγία, αλλά δεν το έκανε.
- Στις 7 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε την εν λόγω προειδοποίηση στη Βουλή. Δεν λάβαμε απάντηση.
- Στις 15 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει μείνει αναπάντητη εδώ και δύο μήνες.
- Στις 16 Ιουλίου 2025 η ευρωομάδα μας κατέθεσε αντίστοιχη ερώτηση στην Ευρωβουλή.
- Στις 17 Ιουλίου 2025 ήρθε η δεύτερη προειδοποίηση της Κομισιόν, που καλεί εκ νέου τη χώρα να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μας απειλεί με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο.
«Τώρα που έμαθε ο δήθεν ανήξερος Μητσοτάκης μήπως να απαντήσει κάτι, μήπως να πράξει το αυτονόητο και αναγκαίο; Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του» σχολίασε ο Νίκος Παππάς.