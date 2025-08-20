ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο Μετανάστευσης, μαζέψτε τον

Την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε μια αναφορά του Θάνου Πλεύρη σε υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του, το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025) στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ.

Με αφορμή το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση και τις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει μερίδα υπαλλήλων του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι δουλειά τους δεν είναι να συνδιαμορφώνουν την πολιτική, αλλά να την υλοποιούν. Και αυτό προκάλεσε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητά να… μαζευτεί ο υπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κ. Πλεύρης, που δεν γνώριζε ότι τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τα διαμορφώνει και τα χρηματοδοτεί η ΕΕ και χρειάστηκε να βγουν οι προκάτοχοί του, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Καιρίδης, να του το επισημάνουν, σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιτέθηκε στους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό τους, για να τους καταλογίσει ότι αμφισβητούν τις πολιτικές του αποφάσεις, όπως την πρόσφατη κατάπτυστη τροπολογία για αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί λέγοντας ότι “δικαιούνται διά να ομιλούν” μόνο για “συνδικαλιστικά” θέματα, διαφορετικά “ας μην παραμένουν υπάλληλοι του υπουργείου”. Ο κ. Πλεύρης είναι περαστικός από το υπουργείο. Είναι σαφές ότι τα αδιέξοδα της πολιτικής που αποφάσισαν το καλοκαίρι ο κ. Πλεύρης με τον κ. Μητσοτάκη σε λίγο καιρό θα φανούν. Και προσπαθεί από τώρα ο κ. Πλεύρης να φορτώσει την ευθύνη αλλού.

Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης

Στην ερώτηση της Κατερίνας Δούκα για το γεγονός πως υπάλληλοι του υπουργείου Μετανάστευσης έχουν διαφωνήσει με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, ο Θάνος Πλεύρης είπε: «Αν αναφέρεστε σε έναν σύλλογο, προφανώς εγώ θα τους ακούσω σε θέματα τα οποία οποία μπορεί να έχουν συνδικαλιστικά. Είναι υπάλληλοι του υπουργείου Μετανάστευσης για να υλοποιούν μεταναστευτική πολιτική. Δεν είναι υπάλληλοι του υπουργείου Μετανάστευσης για να συνδιαμορφώνουμε τη μεταναστευτική πολιτική. Όποιος είναι υπάλληλος του υπουργείου Μετανάστευσης και βρίσκεται σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, μπορεί φυσικά να συναντήσει τον υπουργό για συνδικαλιστικά θέματα που έχει. Να κάτσω εγώ, να συζητήσω με τους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης, κάποιους απ’ αυτούς, αν είναι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση συνταγματική ή μη, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση αναφέρεται στους βουλευτές, οι βουλευτές ψηφίζουν. Αναφέρεται στην ελληνική κοινωνία. Οι υπάλληλοι του υπουργείου Μετανάστευσης οφείλουν να υλοποιούν τη μεταναστευτική πολιτική. Αν πιστεύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική αυτή δεν τους κάνει, ας μην παραμένουν υπάλληλοι αν διαφωνούν».

Δείτε το απόσπασμα στο

«Προφανώς όλοι μπορούν να πουν την άποψή τους. ΜΚΟ μου στέλνουν καθημερινά τις θέσεις τους. Δεν το λέω προκλητικά, μου είναι παντελώς αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ», πρόσθεσε ο Θάνος Πλεύρης.