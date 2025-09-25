ΣΥΡΙΖΑ: Στα όριά τους βουλευτές με αφορμή τα σενάρια για δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Στα όρια τους φαίνεται ότι βρίσκονται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα σενάρια για την δημιουργία κόμματος Τσίπρα και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατα την διάρκεια της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης ξέσπασε εις βάρος του Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας αιχμές και εναντίων των συντρόφων του. «Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα είπε προσθέτοντας ότι αισθάνομαι σαν να περνάω καθημερινά ΑΣΕΠ».

Ο Χρήστος Γιαννούλης, έκανε ακόμα λόγο για βουλευτές «φαντάσματα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι για όλα αυτά φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ρίχνει βαριά την σκιά του πάνω από το κόμμα εμποδίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει δημοσκοπικά.

Παράλληλα, μίλησε για βουλευτές φαντάσματα καθώς οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Εικοσιέξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε στα χαρτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος ήταν παρών δεν αντέδρασε παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Γιαννούλης τα έβαλε και με τους συνεργάτες του λέγοντας ότι προφανώς κάποιοι δεν τον συμβουλεύουν σωστά.

Η αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε μία μέρα μετά την αντίδραση της ομάδας Πολάκη στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου όπως σχολίαζαν βουλευτές του κόμματος το θέμα μπήκε «επιθετικά και σε ένα βαθμό εκβιαστικά».

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος έβαλαν το θέμα Τσίπρα μιλώντας για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» ενώ ζήτησαν από όσους σκοπεύουν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό να το ανακοινώσουν από τώρα παρά το γεγονός ότι τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί.

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης μιλώντας και χθες Τετάρτη 24.09.2025 στο ραδιόφωνο των «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» επανέλαβε τις απόψεις του λέγοντας: «Αν κάποιος διαφωνεί με την πολιτική γραμμή, με τις αποφάσεις του συνεδρίου, με τις αποφάσεις των οργάνων, είναι προαιρετικό να είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και ένας που κάθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαφωνεί είτε για να έχει τα οφέλη της θέσης που έχει, είτε όταν φύγει, αν φύγει, να πει ότι έφυγε ο τάδε που είχε αυτό το αξίωμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό».

Πρόσθεσε ακόμα πως «Δεν μας αφορά η φιλολογία για νέο κόμμα, για νέο πολιτικό φορέα ή για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει κτλ. Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ και την ευρύτερη συνεργασία για να διώξουμε τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση».

Οι αναφορές αυτές δημιουργήσαν μεγάλο εκνευρισμό στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καθώς όπως έλεγαν κάποιοι θέλουν να τους κάνουν «δηλωσίες» πιέζοντας τους από τώρα να δημοσιοποιήσεις τις προθέσεις τους ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.

Εν τω μεταξύ ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας για τις εκλογικές συνεργασίες τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στηρίζει την κοινή δράση και όχι απλά το διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Μια πρόταση που όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ειλικρινής και δημόσια και για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «δεσμεύεται ότι θα υπηρετήσει αυτή τη λύση και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να καρποφορήσει η πρωτοβουλία με τους προοδευτικούς πολίτες».

Κάλεσε τα μέλη της Κ.Ο. να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε όπως έχει πράξει ήδη από μήνες να δημιουργηθεί ένα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για μια προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορούσε μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς από την στιγμή που η Πατησίων εμφανίζεται να κάνει δύο βήματα εμπρός και ένα βήμα πίσω κάθε φορά που ξεκινά η διαδικασία επαναπροσεγγίσης των δύο κομμάτων.