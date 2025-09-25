Πολιτική

Άναψε φωτιές ο Χρήστος Γιαννούλης: «Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα»

«Είκοσι έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε στα χαρτιά», ανέφερε ακόμη
Χρήστος Γιαννούλης
Ελένη Καλογεροπούλου

Φωτιές στο εσωκομματικό σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν οι αναφορές του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστου Γιαννούλη ο οποίος στην συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα τόνισε «ότι πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα. Αισθάνομαι σαν να περνάω καθημερινά ΑΣΕΠ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε ακόμα λόγο για βουλευτές φαντάσματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι για όλα αυτά φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ρίχνει βαριά την σκιά του πάνω από το κόμμα εμποδίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει δημοσκοπικά

Παράλληλα, μίλησε για βουλευτές φαντάσματα καθώς οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Είκοσι έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε στα χαρτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε παρά το γεγονός ότι τα σκάγια πήραν και τον ίδιο λέγοντας ότι μάλλον οι στενοί του συνεργάτες δεν τον συμβουλεύουν σωστά.

