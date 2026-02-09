Σύσκεψη Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους την Τρίτη στο Μαξίμου, η ατζέντα της συνάντησης

Σύσκεψη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη (10.02.2026), στις 13.00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, σε συνέχεια της προαναγγελίας που είχε γίνει κατά τη συνάντησή του με αγρότες πριν από μερικές εβδομάδες. Στη συνάντηση –στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 εκπρόσωποι του κλάδου– θα τεθούν στο τραπέζι τα οξύτερα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με την κτηνοτροφία να περιγράφεται ως ο τομέας που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση.

Προαναγγέλλοντας το πλαίσιο της συζήτησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε σε συνέντευξή του στον Alpha 98,9 ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και οι επιλογές αντιμετώπισης της νόσου. «Είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση και χρειάζεται επίμονη προσπάθεια να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη στάση του επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Όλιβερ Βάρχελι, ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία για ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ –όπως είπε– η Κομισιόν αφήνει ανοικτό, εφόσον το επιλέξει η χώρα, το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού. Έσπευσε, ωστόσο, να επισημάνει ότι παραμένουν κρίσιμα κενά: από τη μία, η απουσία αδειοδοτημένου εμβολίου και, από την άλλη, η έλλειψη αξιόπιστης μεθόδου DIVA, ώστε να διακρίνεται αν ένα ζώο νοσεί ή αν η ένδειξη σχετίζεται με τον εμβολιασμό. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, ώστε τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα να διατηρήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός προειδοποίησε ότι τυχόν απώλεια της εξαγωγικής δραστηριότητας θα συμπιέσει τις τιμές, επιμένοντας ότι «είναι η στιγμή να χτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιή βάση». Ανοιχτό άφησε, τέλος, το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026, «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών», σημειώνοντας πως «αποζημίωση εισοδήματος θα υπάρξει – είναι δέσμευση του πρωθυπουργού».