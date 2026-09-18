Τα μέτρα της κυβέρνησης για την «ενεργειακή καταιγίδα»: Ευρωπαϊκή στήριξη διεκδικεί η Αθήνα – Ανοικτή υπό όρους η μείωση του ΕΦΚ

Ο ενεργειακός «Αρμαγεδώνας» που διαφαίνεται εμπρός μας, προμηνύοντας έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα συνολικά για την Ευρώπη, έχει σημάνει «κόκκινο συναγερμό» στην κυβέρνηση, η οποία παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία το ξέφρενο ράλι των τιμών στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, «ποντάροντας» και στις Βρυξέλλες για παρεμβάσεις προς ανακούφιση των πολιτών των κρατών – μελών.

Σε ένα τάιμινγκ μάλιστα που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, το θέμα των αυξήσεων στην ενέργεια, με επιπτώσεις από τα καύσιμα, έως το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα, έχει για την κυβέρνηση, εκτός από οικονομικό – κοινωνική αλλά και πολιτική σημασία.

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Προτεραιότητα στην ελάφρυνση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

Η κυβέρνηση «ξεκλειδώνει» εφεδρείες και οι ανακοινώσεις έγιναν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Με συνέντευξη του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Στα μέτρα θα ανακοινωθούν είναι και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αλλά και η επέκταση της επιδότησης στο Diesel και τον Οκτώβριο, η οποία σήμερα είναι της τάξης 10 λεπτών το λίτρο από κρατικούς πόρους, ενώ υπάρχει και μία πρόσθετη ελάφρυνση της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο από τα διυλιστήρια.

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Αντίθετα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει σχεδιασμός για ελάφρυνση και της τιμής της αμόλυβδης.

«Δεν είναι αποδεκτό»

«Πετρέλαιο θέρμανσης, diesel, βενζίνη. Τα ιεραρχώ έτσι γιατί προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν τον χειμώνα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Θα υπάρξει στήριξη σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κλείσει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή που έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο», πρόσθεσε.

Ο «εφιάλτης» των τιμών

Η σύγκριση των τιμών με τις αντίστοιχες πέρυσι, αποτυπώνουν το μέγεθος του ενεργειακού «εφιάλτη».

Η αμόλυβδη καταγράφει αύξηση κατά 42 λεπτά το λίτρο (από 1,75 έφτασε ακόμη και στα 2,20 € / λίτρο). Αντίστοιχα μεγάλη είναι η αύξηση και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, το οποίο συμπαρασύρει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αίτημα για Ευρωπαϊκή παρέμβαση

Δεδομένου ότι η ενεργειακή «καταιγίδα» αγγίζει όλη την Ευρώπη, η Αθήνα ετοιμάζεται στη Σύνοδο Κορυφής να θέσει θέμα ευρωπαϊκής παρέμβασης, καθώς η επιβάρυνση στις εθνικές οικονομίες δεν μπορεί να καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς του κάθε κράτους – μέλους.

«Δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός, όμως αν είχαμε όμως μία άδεια από την Ευρώπη να μη μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε, προσωρινά… Εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, όσο καιρό όμως διαρκεί η κρίση, όχι ως μόνιμο μέτρο» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας ένα στίγμα των ελληνικών θέσεων στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.

«Πυρά» στην αντιπολίτευση

«Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι “δώσ’ τα όλα”, εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «καρφώνοντας» για άλλη μία φορά την αντιπολίτευση, και δη το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για τις προεκλογικές εξαγγελίες τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο δημοσιονομικός «κουμπαράς» που θα «ξεκλειδώσει» αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι στα 200 με 250 εκατ. ευρώ.