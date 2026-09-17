Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, η ιδέα για νέο αθλητικό κανάλι και ο Πίνατ που έλειπε

Τα εύσημα του πρωθυπουργού σε δημοσιογράφους και τεχνικούς, το αθλητικό πρόγραμμα που δεν… χωρά και το τετράποδο καλωσόρισμα στο Ραδιομέγαρο
Μητσοτάκης, ΕΡΤ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
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Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρέθηκε την Πέμπτη (17.09.2026) στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής για τη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ωστόσο η παρουσία του στην ΕΡΤ δεν περιορίστηκε στα όσα είπε μπροστά στις κάμερες. Ο πρωθυπουργός είχε καλά λόγια για το ΕΡΤnews, μοίρασε συγχαρητήρια στους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης και βρήκε την ευκαιρία να αποκαλύψει για ακόμη μία φορά την αδυναμία του στον αθλητισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παραχώρησε τη συνέντευξη της ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη, αναφέρθηκε ειδικότερα στη δουλειά δημοσιογράφων και τεχνικών του ΕΡΤnews, ενώ στάθηκε και στη νέα εικόνα που απέκτησε το ενημερωτικό κανάλι τον τελευταίο χρόνο, μετά το λανσάρισμά του υπό τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η συζήτηση, όμως, δεν έμεινε μόνο στην ενημέρωση. Ο πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς παρακολουθεί τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που μεταδίδονται από το κανάλι.

Και επειδή, όπως φαίνεται, οι διοργανώσεις είναι πολλές και ο τηλεοπτικός χρόνος περιορισμένος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε αστειευόμενος στο τραπέζι και μια… λύση: να δημιουργηθεί ένα «ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ+», ώστε να χωρά το πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα.

Η συνάντηση που δεν ήταν στο πρόγραμμα

Η πιο χαλαρή στιγμή της επίσκεψης, πάντως, είχε τέσσερα πόδια. Μπαίνοντας στο Ραδιομέγαρο, ο πρωθυπουργός βρέθηκε μπροστά σε έναν σκύλο και, παρά το πιεσμένο πρόγραμμά του, κοντοστάθηκε για να τον χαϊδέψει.

Το τετ α τετ έγινε, βέβαια, εκ του ασφαλούς. Ο Πίνατ είχε παραμείνει στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε ο τετράποδος ένοικος της πρωθυπουργικής έδρας δεν ήταν εκεί για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την… απιστία και ο πρωθυπουργός δεν είχε να αντιμετωπίσει, ζήλιες, γκρίνιες και γαυγίσματα.

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