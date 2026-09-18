ΠΑΣΟΚ: Κριτική στην κυβέρνηση και στο βάθος Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πολλή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την κοστολόγηση των προγραμμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, όπως παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κάτι, που φαίνεται ότι θα αρχίσει να γίνεται και πράξη, σε περίπου ενάμιση μήνα από σήμερα, στις αρχές Νοεμβρίου. Πρόκειται άλλωστε για κάτι στο οποίο στην πραγματικότητα δεν διαφωνούν τα κόμματα, που έχουν πολύ ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν, από τις ανέξοδες εξαγγελίες των …αντιπάλων τους, οι οποίες συχνά δεν είχαν αντίκρυσμα.

Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος και τον βάζει το ΠΑΣΟΚ. Αυτός αφορά στην ανάγκη το ίδιο Δημοσιονομικό Συμβούλιο πέραν από το κόστος κάθε μέτρου που προτείνεται από ένα κόμμα, να αξιολογήσει και το αποτύπωμά του, ήτοι τα χρήματα που μπορεί αυτό να αποδώσει υπέρ του κράτους και άρα των υπόλοιπων πολιτικών που υιοθετεί η εκάστοτε κυβέρνηση.

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Και αν ο λόγος που ζητούν κάτι τέτοιο, είναι προφανής για τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, αφού στόχος τους δεν είναι, όπως λένε, η εναλλαγή στην εξουσία, αλλά μία πολιτική αλλαγή. Σε αυτή θα συμβάλει και η αύξηση της παραγωγής πλούτου στην χώρα, αφού θα επιτρέψει την υλοποίηση πολλών εκ των εξαγγελιών τους, όπως τη στήριξη της δημόσιας Υγείας και της δημόσιας Παιδείας, και εν γένει του Κοινωνικού Κράτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ωστόσο, στην κατεύθυνση της κατανόησης του… αστερίσκου και από τους πολίτες, είναι αυτό που εξηγούσαν στην Χαριλάου Τρικούπη αργά χθες το βράδυ, και πάντως στον απόηχο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ.

Μέρος της κριτικής που άσκησε το ΠΑΣΟΚ αφορούσε σε μία αντίφαση που παρατήρησε στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ πρόσεξαν ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.

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Την ίδια ώρα, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές.

«Η αντίφαση είναι προφανής: όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει», έλεγαν στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρώντας επιπλέον ότι η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ.

«Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια και ζητά από τους πολίτες να επωμιστούν το κόστος», λένε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θυμίζοντας με νόημα ότι εκείνοι έχουν από καιρό προτείνει την φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία.

Κάτι, που κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάντως, η μία μετά την άλλη.