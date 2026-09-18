Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Φύγε εσύ, έλα εσύ – Με μεταγραφή Αυλωνίτη η απάντηση στην αποχώρηση Βρεττού

Με την προσθήκη του εκλεγμένου υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Κέρκυρας, το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την κοινοβουλευτική του δύναμη με 34 έδρες
Η Ρόζα Βρεττού
Η Ρόζα Βρεττού /ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
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Με διεύρυνση απαντά στην αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού χθες Πέμπτη (17.9.26) και τη δυσανάλογη σκόνη που σήκωσε λόγω συγκυρίας και κατεύθυνσης προς την ΕΛΑΣ, δεδομένου ότι επρόκειτο για ένα περιφερειακό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Για του λόγου το αληθές, μέσα στη μέρα αναμένεται η επίσημη προσχώρηση του ανεξάρτητου σήμερα, πλην όμως εκλεγμένου με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Κερκύρας Αλέξανδρου Αυλωνίτη, στο ΠΑΣΟΚ.

Μία προσθήκη που, επιπλέον του συμβολισμού της διεύρυνσης που έχει ανάγκη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πορεία προς τις κάλπες, αναμένεται να ανεβάσει και τον αριθμό των βουλευτών του στους 34.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει κλειδώσει η περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ο κ. Αυλωνίτης.

Όλα δείχνουν, όμως, ότι και με την “πράσινη σημαία” θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του στην Κέρκυρα.

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