Τα μηνύματα Μητσοτάκη στους αγρότες: Η προειδοποίηση για άμεσο τερματισμό των μπλόκων και οι αιχμές περί «τραμπούκων»

Με στόχο να μη χαθεί το «στοίχημα» των ανοιχτών δρόμων μετά την Πρωτοχρονιά και ως τα Φώτα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνεται εκ νέου στους αγρότες, στέλνοντας τρία στοχευμένα μηνύματα…

Πρώτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του προειδοποιεί ότι… «αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ» και συστήνει στους αγρότες να δείξουν κατανόηση, ώστε, από τη μία, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν στις μετακινήσεις τους, όπως τα Χριστούγεννα, και από την άλλη, να διευκολυνθεί η τροφοδοσία της αγοράς και εν γενεί η οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεύτερον, επισημαίνει τον κίνδυνο να βρεθεί απέναντι τους η κοινή γνώμη… «Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο των αιτημάτων τους, πόσο μάλλον όταν αρνούνται να προσέλθουν σε έναν διάλογο» τόνισε με νόημα ο Πρωθυπουργός.

Τρίτον, με αφορμή τις επιθέσεις που δέχτηκαν αγρότες που δήλωναν θετικοί στο να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει τους τόνους, μιλώντας για εκπροσώπους μπλόκων που «τραμπουκίζουν», κι αυτό, όπως είπε, «σε μία λογική «να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση»».

«Μόνη λύση ο ειλικρινής διάλογος…»

«Η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία» τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στο Action 24 και στην Αθηναϊδα Νέγκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προσέλθουν σε διάλογο αγρότες που εκπροσωπούν όλα τα μπλόκα και ιδανικά εκπρόσωποι συνολικά του αγροτικού κόσμου.

Αυτή τη στιγμή, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα μπλόκα βρίσκονται 4.000 τρακτέρ και ενώ η χώρα μετρά «400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες», θέλοντας έτσι να καταδείξει ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στο αγροτικό κόσμο δεν κινητοποίησαν τη συντριπτική πλειοψηφία τους.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ»

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο του διαλόγου το οποίο μπορεί να συζητήσει με τους αγρότες, κάνοντας σαφές ότι οποιοδήποτε άλλο αίτημα από αυτά τα οποία έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει «δεν μπαίνει στο τραπέζι» για λόγους που προσκρούουν στους κανόνες της νέας Κ.Α.Π. των Βρυξελλών ή και στις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

«Εμείς παίζουμε με «ανοιχτά χαρτιά». Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ» διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός.

«’Αλλα έλεγαν…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη μία πλευρά, θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, στον απόηχο πάντα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση πέτυχε τελικά να είναι συνεπής στη δέσμευση της να ολοκληρωθούν οι πληρωμές μέχρι του τέλος του έτους.

Και από την άλλη πλευρά, θέλησε να καταδείξει… ασυνέπεια λόγων στις διεκδικήσεις των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα.

«Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η στόχευση…

Η κυβέρνηση είδε καταρχάς θετικά το γεγονός ότι υπάρχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι παραγωγοί που αντιλαμβάνονται ότι ο… «ανένδοτος», τη στιγμή που ικανοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων τους, δεν θα έχει αντίκρισμα, όπως σημειώνουν στελέχη της.

Από την άλλη όμως, γνωρίζει ότι οι «σκληροί» των μπλόκων αυτή τη στιγμή πετυχαίνουν να μην υπάρξει ρήγμα στις κινητοποιήσεις τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, όλη η έμφαση δίνεται στο να περάσει το μήνυμα, προς πάσα κατεύθυνση, πως όσο αργούν να προσέλθουν σε διάλογο, «ζημιές» θα έχουν και οι ίδιοι.

Παράλληλα δε, στο να καταδείξει ότι η ίδια πέτυχε να ολοκληρώσει τις πληρωμές, παρά τα προβλήματα, και να βάλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε διαδικασία εξυγίανσης, μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, ώστε να σταματήσει το

«πάρτι» των παράτυπων και παράνομων επιδοτήσεων και πλέον ωφελημένοι να είναι οι πραγματικοί, έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.