Τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, οι προσδοκίες για τις δημοσκοπήσεις και τα τρία «όχι»

«Ταμείο» κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την εμφάνιση και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη προσδοκούν ότι τα μέτρα στήριξης των πολιτών, ύψους 1,7 δις ευρώ, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες και ότι η περίμετρος των δικαιούχων είναι τέτοια – περίπου 4 εκατ. θα είναι οι «κερδισμένοι» – που θα επιτρέψει στη ΝΔ το επόμενο διάστημα να πάρει δημοσκοπική ανάσα.

Η εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ στελεχών είναι ότι στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου το κυβερνών κόμμα θα δει τα ποσοστά του να ανεβαίνουν κατ’ ελάχιστον 1,5 με 2 μονάδες.

Αυτό σημαίνει ότι στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ θα προσεγγίσει ή και θα πετύχει να αγγίξει τον αριθμό «30», που είναι και ο στόχος εδώ και μήνες.

Επιστροφή των πλεονασμάτων στους πολίτες

Το βασικό μήνυμα που θέλησε να περάσει ο πρωθυπουργός, στη διήμερη επίσκεψη του στη ΔΕΘ είναι πως η κυβέρνηση τηρεί τη δέσμευση της και «τα υγιή πλεονάσματα επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία», ενώ, κρατώντας χαμηλούς τόνους, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί συνολικά για το έργο της στο τέλος της τετραετίας.

Τα τρία «όχι»

Ο Κ. Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, θέλησε να στείλει συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα και είπε τρία καθαρά «όχι».

Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόωρες κάλπες μέσα στο 2026 και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, κάτι που θα διευκόλυνε το στόχο της αυτοδυναμίας. «Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη φράση δε, «θα αστειεύεστε φαντάζομαι» έκλεισε τη συζήτηση περί διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ηγηθεί της μάχης για μια νέα, τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ. Χαρακτήρισε «ασόβαρα» και «ευφάνταστα» τα σενάρια αυτά, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν, λόγω των δημοσκοπικών απωλειών για τη «γαλάζια» παράταξη, σκοπεύει να δώσει « δακτυλίδι διαδοχής εν κινήσει», όπως έγινε στην περίπτωση του Κώστα Σημίτη με τον Γιώργο Παπανδρέου. «Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις – με κάποια φθορά το αναγνωρίζω – με παραπάνω από 10 μονάδες από τον δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιοδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση;» ρώτησε με έμφαση.

«Άνοιγμα» προς τον Α. Σαμαρά και τον Κ. Καραμανλή

Κατά τα άλλα, ο πρωθυπουργός έκανε «άνοιγμα» προς την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντ. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή κι έστειλε μήνυμα ενότητας.

«Η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ σε παρέμβαση του δημοσιογράφου αν η απάντηση συνιστά «άνοιγμα», απάντησε: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε».

Το αίτημα προς το ΠΑΣΟΚ και τα «καρφιά» προς τον Α. Τσίπρα

Τέλος, ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα για συναινέσεις και συνεννόηση σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις (το εθνικό απολυτήριο κ.α.) που υπερβαίνουν τη θητεία μιας κυβέρνησης, με αποδέκτη κυρίως το ΠΑΣΟΚ, ενώ έριξε “καρφιά” προς τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο σενάρια τον θέλουν να επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα.

«Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα και γιατί οδήγησε το κόμμα, το οποίο ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε, σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες. Ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως Πρωθυπουργός απέτυχε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι κέρδισε τον Αλέξη Τσίπρα στις εθνικές εκλογές αλλά ότι κέρδισε «την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».