Τάσος Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση ασυλίας μου, η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της τρίτης κατά σειρά δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι ελέγχεται «για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε» και ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Σε ανάρτησή του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου υποστηρίζει ότι η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία, υπενθυμίζοντας ότι είχε παραιτηθεί πέρυσι από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, όταν στην πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν αναφορά σε τηλεφωνική του επικοινωνία, η οποία, όπως σημειώνει, «εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον». Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν συνδέεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναφέρει ακόμη ότι, ως βουλευτής Σερρών, αναζήτησε «νόμιμες δυνατότητες» για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων για λόγους ανωτέρας βίας, επικαλούμενος την εγκυμοσύνη της συζύγου, και τονίζει ότι το σχετικό αίτημα κατατέθηκε νομίμως, αλλά τελικώς απορρίφθηκε από τις υπηρεσίες. «Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της δικογραφίας «αβάσιμες εικασίες».

Η δικογραφία διαβιβάστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026, και αφορά επίσης τον Χαράλαμπο Αθανασίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές ζητούν τη διερεύνηση των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η διαβίβαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έγινε απευθείας στη Βουλή, όπως είχε συμβεί με τις δικογραφίες των «11+2», αλλά μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς, κατά τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι δύο βουλευτές δεν ικανοποιήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντύπωση προκαλεί, πάντως, η αναφορά που, όπως αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή στο Live News, περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ότι οι δύο βουλευτές δεν υπερέβησαν το όριο των προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της εκτέλεσης.

Η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου

«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία.

Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η εντιμότητα αποτελεί για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη.»