Τασούλας και Σαμαράς την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει το πρωί της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου 2026, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.

Η συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Αντώνη Σαμαρά έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 π.μ. και εντάσσεται, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας, σε μια ευρύτερη θεσμική κίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου, της συνεννόησης και ενός κλίματος πολιτικής ομοψυχίας.

Μέχρι στιγμής, ο Κωνσταντίνος Τασούλας έχει συναντηθεί με τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα, Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Παπανδρέου.