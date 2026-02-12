Συνάντηση Τασούλα και Τσίπρα: «Δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός στον ΠτΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο επαφών που εστιάζουν στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αλέξη Τσίπρα έγινε ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αναφορά –μεταξύ άλλων– στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η τρέχουσα δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τις παρουσιάσεις, σε διάφορες πόλεις, του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Τσίπρας: Καμία συναίνεση στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να επανέλαβε τη θέση που είχε διατυπώσει πρόσφατα στην ομιλία του στα Γιάννενα, χρησιμοποιώντας την αιχμηρή φράση ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Με αυτόν τον τρόπο, κατά τις ίδιες πηγές, υποστήριξε πως δεν μπορεί να αναζητηθεί συναίνεση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με μια κυβερνητική πλειοψηφία την οποία κατηγορεί ότι δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει τις συνταγματικές επιταγές.

Κατά τα λοιπά, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Δεν υπήρξε, πάντως, επέκταση της συζήτησης σε ζητήματα που αφορούν την ανασύνθεση και την «επανίδρυση» της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης, θέμα που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο.