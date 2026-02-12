Πολιτική

Συνάντηση Τασούλα και Τσίπρα: «Δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός στον ΠτΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η τρέχουσα δημόσια παρουσία του πρώην πρωθυπουργού μέσω των παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη»
Τσίπρας και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)

Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο επαφών που εστιάζουν στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αλέξη Τσίπρα έγινε ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αναφορά –μεταξύ άλλων– στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τσίπρας και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)
Τσίπρας και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η τρέχουσα δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τις παρουσιάσεις, σε διάφορες πόλεις, του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Τσίπρας: Καμία συναίνεση στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να επανέλαβε τη θέση που είχε διατυπώσει πρόσφατα στην ομιλία του στα Γιάννενα, χρησιμοποιώντας την αιχμηρή φράση ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Με αυτόν τον τρόπο, κατά τις ίδιες πηγές, υποστήριξε πως δεν μπορεί να αναζητηθεί συναίνεση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με μια κυβερνητική πλειοψηφία την οποία κατηγορεί ότι δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει τις συνταγματικές επιταγές.

Κατά τα λοιπά, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Δεν υπήρξε, πάντως, επέκταση της συζήτησης σε ζητήματα που αφορούν την ανασύνθεση και την «επανίδρυση» της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης, θέμα που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
72
69
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Βορίδης για Καρυστιανού: Δεν είναι κατανοητή η ταυτότητά της, ψαρεύει σε θολά νερά όπως ο Βελόπουλος
Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και στάθηκε στις δεσμεύσεις για μετανάστευση και εμπόριο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στην Άγκυρα
Ο Μάκης Βορίδης
Νίκος Δένδιας από Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γκιουλέρ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε στο επίκεντρο την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και την αμυντική παραγωγή, παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Νίκος Δένδιας
Στη Βουλή τον Μάιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ομόφωνα εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων οι προσκλήσεις προς τον κ. Βαρθολομαίο για ομιλία στις 5 Μαΐου και προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με την ακριβή ημερομηνία να οριστικοποιείται εντός του μήνα
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Μαρινάκης για επεισόδιο με δημοσιογράφο: Μαθήματα κράτους δικαίου δεν δεχόμαστε από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «συκοφαντικές τοποθετήσεις με τον μανδύα του ερωτήματος» και διέψευσε σενάρια περί περιορισμού ερωτήσεων ή ανάκλησης διαπιστεύσεων
Ο Παύλος Μαρινάκης 9
Newsit logo
Newsit logo