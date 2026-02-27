Τέμπη: Στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς σήκωσαν πανό μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για τους 57 νεκρούς

Συμβολική δράση μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, βουλευτές, στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς, στο σημείο όπου έχουν γραφτεί τα 57 ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, υψώθηκε πανό με το μήνυμα «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή – Δικαιοσύνη τώρα», «για να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές». Στην ίδια ανακοίνωση, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η τραγωδία «δεν ήταν “ανθρώπινο λάθος”», αλλά αποτέλεσμα «χρόνιας απαξίωσης των δημόσιων υποδομών», ενώ κάνει λόγο για «παρατεταμένη προσπάθεια μετατόπισης και συγκάλυψης ευθυνών».

Το κόμμα γνωστοποίησε ακόμη ότι θα δώσει το «παρών» αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Σύνταγμα «για να απαιτήσουμε Δικαιοσύνη στο όνομα των θυμάτων», καταλήγοντας πως «αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό».