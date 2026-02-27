Πολιτική

Τέμπη: Στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς σήκωσαν πανό μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για τους 57 νεκρούς

«Δεν ήταν "ανθρώπινο λάθος". Ήταν αποτέλεσμα χρόνιας απαξίωσης των δημόσιων υποδομών» αναφέρουν, σε ανακοίνωσή τους
Νέα Αριστερά, δράση για Τέμπη
Συμβολική δράση της Νέας Αριστερά για τους 57 νεκρούς των Τεμπών (Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Νέα Αριστερά)

Συμβολική δράση μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, βουλευτές, στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς, στο σημείο όπου έχουν γραφτεί τα 57 ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, υψώθηκε πανό με το μήνυμα «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή – Δικαιοσύνη τώρα», «για να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές». Στην ίδια ανακοίνωση, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η τραγωδία «δεν ήταν “ανθρώπινο λάθος”», αλλά αποτέλεσμα «χρόνιας απαξίωσης των δημόσιων υποδομών», ενώ κάνει λόγο για «παρατεταμένη προσπάθεια μετατόπισης και συγκάλυψης ευθυνών».

 

Το κόμμα γνωστοποίησε ακόμη ότι θα δώσει το «παρών» αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Σύνταγμα «για να απαιτήσουμε Δικαιοσύνη στο όνομα των θυμάτων», καταλήγοντας πως «αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
165
139
104
86
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής το πόρισμα
Το επέδωσαν στον Νικήτα Κακλαμάνη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και η γραμματέας Ιωάννα Λιτρύβη - Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές
Πόρισμα Εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ σε Νικήτα Κακλαμάνη
Αφροδίτη Λατινοπούλου για 43χρονο που την απειλούσε: Η ανοχή στα αριστερά σκουπίδια δεν περνάει πλέον
Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έκανε λόγο για δημόσια προτροπή σε δολοφονία και ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση, θέτοντας και ζήτημα στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση καταδίκης
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Νικήτας Κακλαμάνης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Η διεκδίκηση θα συνεχιστεί «μέχρι την τελική δικαίωση»
Σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών (Remble Greece) στο Αρσάκειο Ψυχικού, ο πρόεδρος της Βουλής επανέλαβε τη γραμμή της διακρατικής διεκδίκησης απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανικό Μουσείο
Γλυπτά του Παρθενώνα
Απαγόρευση μπούρκας σε ανηλίκους: Εξετάζεται ρύθμιση για σχολεία και δομές
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διευκρινίζει ότι η συζήτηση δεν αφορά το μαντήλι, αλλά την πλήρη κάλυψη του προσώπου, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση
μπούρκα
5
Newsit logo
Newsit logo