Θαλάσσια πάρκα: Σκληρή κριτική της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς απέναντι στην Τουρκία

Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης για τη στρατηγική της Αθήνας στα ελληνοτουρκικά ανοίγει μετά τη δημοσίευση των δύο τουρκικών Προεδρικών Διαταγμάτων για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ καταγγέλλει ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί περιλαμβάνουν τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, χαρακτηρίζει την κίνηση παράνομη και καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια απέναντι στην Άγκυρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ανεβάζει ιδιαίτερα τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς δεν περιορίζεται στην καταδίκη των τουρκικών ενεργειών. Επιχειρεί να τις συνδέσει ευθέως με την πολιτική των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι η αποκλιμάκωση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη δέσμευση της Τουρκίας για διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου.

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Ζητεί άμεση αντίδραση Αθήνας και ΕΕ

Σύμφωνα με τον Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων, όπως προβλέπεται στα τουρκικά Προεδρικά Διατάγματα, συνιστά παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας στον βαθμό που αφορά περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματική αντίδραση, καταγγέλλοντας την τουρκική ενέργεια και καθιστώντας σαφές στην Άγκυρα ότι ανάλογες κινήσεις θα πρέπει να έχουν συνέπειες όχι μόνο στις διμερείς σχέσεις αλλά και στην πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι η Αθήνα πρέπει να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία.

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Στο στόχαστρο τα «ήρεμα νερά»

Το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής κριτικής στρέφεται, ωστόσο, στη στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση μετά την αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η ΕΛΑΣ θεωρεί τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που παρουσίαζε η κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή της, η Αθήνα δεν κατάφερε να δεσμεύσει την τουρκική πλευρά σε μια σταθερή διαδικασία διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, με αποτέλεσμα η Τουρκία να μπορεί να επικαλείται την περίοδο των «ήρεμων νερών» όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά της και να επανέρχεται στη συνέχεια σε κινήσεις αμφισβήτησης.

Στην ίδια γραμμή, η ανακοίνωση συνδέει την περίοδο αποκλιμάκωσης με μια σειρά διπλωματικών και στρατηγικών κερδών που, κατά την ΕΛ.Α.Σ., εξασφάλισε στο μεταξύ η Άγκυρα. Μεταξύ αυτών απαριθμεί τους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς, την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Συμφωνία της Μέκκας.

«Αλλαγή πλεύσης» στα ελληνοτουρκικά

Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΛΑΣ ζητεί πλέον συνολική αλλαγή της ελληνικής στρατηγικής. Η πρότασή της στηρίζεται στην αξιοποίηση των διεθνών συμμαχιών της χώρας, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της απειλής ευρωπαϊκών κυρώσεων ως μοχλών πίεσης προς την Άγκυρα.

Στόχος, όπως αναφέρεται, πρέπει να είναι αφενός ο τερματισμός ενεργειών που η ελληνική πλευρά θεωρεί παραβατικές και αφετέρου η επιστροφή της Τουρκίας σε έναν θεσμικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Επαναφέρει τις διερευνητικές επαφές

Στην ίδια κατεύθυνση, η Αμαλίας επαναφέρει στο προσκήνιο και τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας.

Η θέση που διατυπώνεται είναι ότι η διαδικασία πρέπει να επανεκκινήσει, με την ΕΛ.Α.Σ. να καταλογίζει στην κυβέρνηση λανθασμένους χειρισμούς για τη διακοπή της.

Η νέα αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα μεταφέρει έτσι τη συζήτηση πέρα από τη συγκεκριμένη τουρκική κίνηση και στο συνολικό μοντέλο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να καταστήσει τις τελευταίες ενέργειες της Άγκυρας κεντρικό επιχείρημα κατά της κυβερνητικής στρατηγικής αποκλιμάκωσης, ζητώντας επιστροφή σε μια πολιτική εντονότερης διπλωματικής και ευρωπαϊκής πίεσης προς την Τουρκία.