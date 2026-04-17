Θανάσης Κοντογεώργης: Εκλογές το 2027, η τοξικότητα δεν συμφέρει τη χώρα

Με αιχμές για την τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα, σαφές μήνυμα για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και αναφορές στη διαχείριση κρίσιμων θεσμικών ζητημάτων, εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) ο Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews radio, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη που βρίσκεται στη ΜΕΘ μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Η συνέντευξη ξεκίνησε από την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με τον Θανάση Κοντογεώργη, που ήταν παρών στο περιστατικό στο Μέγαρο Μαξίμου, να κάνει λόγο για «ένα σοκαριστικό γεγονός». «Πιστεύω όμως πραγματικά βαθιά ότι η εξέλιξη θα είναι καλή και ότι θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη» ανέφερε. Παράλληλα, χαιρέτισε και τη στάση που τηρήθηκε στη Βουλή, σημειώνοντας ότι σύσσωμο σχεδόν το Κοινοβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Από το σημείο αυτό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πέρασε στο ευρύτερο ζήτημα της πολιτικής τοξικότητας, υποστηρίζοντας ότι δεν επιβαρύνει μόνο προσωπικά όσους βρίσκονται στο στόχαστρο, αλλά υπονομεύει συνολικά και τη χώρα. «Η τοξικότητα, πέραν της προσωπικής επιβάρυνσης σε ανθρώπους που βάλλονται, δεν συμφέρει τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων «χρειάζεσαι ένα “καλό μυαλό”», με αναφορά στις πολιτικές ηγεσίες.

Στο ίδιο πνεύμα, επεσήμανε πως το πολιτικό σύστημα οφείλει να βρίσκει σημεία συνεννόησης στα μείζονα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν οι πολιτικές διαφορές. Οπως είπε, «δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα», ωστόσο απαιτείται ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής στα κρίσιμα ζητήματα, ιδίως σε μια συγκυρία όπου, όπως υπενθύμισε, η περιοχή δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες γεωπολιτικές εντάσεις.

«Είδα μια αντιπολίτευση που συζητούσε κυρίως για το παρελθόν»

Αναφερόμενος στη χθεσινή (16.04.2026) συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ο Θανάσης Κοντογεώργης επιχείρησε να αποτυπώσει μια καθαρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. «Είδα έναν πρωθυπουργό που συζητούσε για το παρόν και το μέλλον, και είδα μια αντιπολίτευση, με διαβαθμίσεις βέβαια, που συζητούσε κυρίως για το παρελθόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία αναζητεί ηρεμία και καθαρότητα για να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει, τόσο ως προς τη διάκριση των εξουσιών όσο και ως προς τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

«Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υφυπουργός επέλεξε να δώσει έμφαση στη θεσμική διάσταση, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που ενσωμάτωσαν το 2021 στην εθνική νομοθεσία τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη λειτουργία του θεσμού. «Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία», υπογράμμισε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ένα σύννεφο όχι στις σχέσεις αλλά πάνω από την πολιτική σκηνή», κάνοντας ειδική μνεία στις διαρροές και στην τμηματική αποστολή της δικογραφίας.

Οπως είπε, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «κάνει τη δουλειά της, την σεβόμαστε απόλυτα», επαναλαμβάνοντας ότι η σχετική συζήτηση πρέπει να προχωρήσει με θεσμικούς όρους και ταχύτητα, ειδικά όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. «Θέλουμε, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, τα πράγματα να προχωρούν γρήγορα», σημείωσε, συνδέοντας αυτή τη στάση και με τη συνολική εικόνα της χώρας στα ζητήματα κράτους δικαίου.

«Ο κ. Λαζαρίδης με τη δήλωσή του έκανε μια αυτοκριτική»

Ειδική αναφορά έκανε και στο θέμα που έχει ανακύψει με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, επαναλαμβάνοντας τη σημασία που αποδίδει στο «δημόσιο ύφος» της πολιτικής. «Τα θέματα δημόσιου ύφους είναι πάντα σημαντικά στο πώς διαμορφώνεται η πολιτική ατζέντα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι με τη δήλωσή του ο Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε μια μορφή αυτοκριτικής. «Ο κ. Λαζαρίδης με τη χθεσινή δήλωσή του έκανε μια αυτοκριτική ως προς το θέμα», είπε, προσθέτοντας ότι έτσι «ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο» ως προς το τι είχε συμβεί και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο υφυπουργός θέλησε να αναδείξει και μια γενικότερη απαίτηση της κοινής γνώμης απέναντι σε όσους ασκούν δημόσια εξουσία. «Οι πολίτες θέλουν αυτοί που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα να είναι δύο και τρεις φορές πιο προσεκτικοί και πιο τυπικοί», σημείωσε, για να προσθέσει ότι οι πολίτες «αναγνωρίζουν μια ειλικρινή αναγνώριση λάθους».

«Δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών»

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο Θανάσης Κοντογεώργης ήταν απολύτως κατηγορηματικός. «Η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών», ανέφερε, εξηγώντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση στη γειτονιά της και με επιπτώσεις που αγγίζουν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Ταυτόχρονα, όπως είπε, υπάρχει συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο που πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους 12 έως 14 μήνες.

Σε σχετική ερώτηση για τον χρόνο των εκλογών, η απάντησή του ήταν μονολεκτική: «Κατηγορηματικά», όταν ρωτήθηκε αν οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Στην ίδια γραμμή, επεσήμανε ότι η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027 είναι ένας πρόσθετος παράγοντας που λαμβάνεται υπ’ όψιν, χωρίς όμως να αναιρεί το βασικό πολιτικό μήνυμα, το οποίο, όπως είπε, είναι η «θεσμική συνέπεια» και η εξάντληση της τετραετίας.

Τι είπε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στα ενδεχόμενα μέτρα στήριξης για τους πολίτες στο εσωτερικό, σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης. Ο Θανάσης Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και δεν μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων τις επόμενες ημέρες, καθώς, όπως είπε, «η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα σενάρια».