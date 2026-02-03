Θανάσης Οικονόμου κατά Στέφανου Κασσελάκη για τη διαγραφή του: «Χαίρε, Καίσαρ» 

Νέος γύρος αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο οδεύει προς συνέδριο μέσα σε εκρηκτικό κλίμα, μετά τη διαγραφή του Θανάση Οικονόμου από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Θανάσης Οικονόμου απάντησε στην διαγραφή του από το Κίνημα Δημοκρατίας με μια ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή, στην οποία καταγγέλλει τον Στέφανο Κασσελάκη για έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας στο κόμμα και ότι σχεδιάζει να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. «Πληροφορήθηκα ότι με διέγραψες προσωρινά και με άφατη χαρά ανταποδίδω, διαγράφοντας σε οριστικά!» γράφει στην ανοικτή επιστολή του.

Κάνει επίσης λόγο για επικείμενο «συνέδριο-παρωδία», εγκαλώντας τον Στέφανο Κασσελάκη για δεξιά υπόκλιση καθώς στις πολλαπλές τηλεοπτικές εμφανίσεις του εμφανίζεται διαθέσιμος «για λύσεις συγκυβέρνησης με τμήμα ή και μ’ όλη την Δεξιά». Υποστηρίζει δε ότι ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μεθοδεύει «κομματικές» αλλαγές που θα τον αναγορεύσουν σε… Καίσαρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης αντέδρασε ανακοινώνοντας τη διαγραφή του Θανάση Οικονόμου, μετά από ανάρτησή του και αναφορές σε «γίδια» και στον «νέο Ραμίζ Αλία με αλαζονικό ύφος RENEW και πισίνα στις Σπέτσες».

Η επιστολή – απάντηση του Θανάση Οικονόμου

«Χαίρε, Καίσαρ!

Αγαπητέ Στέφανε,

πληροφορήθηκα ότι με διέγραψες προσωρινά και με άφατη χαρά ανταποδίδω, διαγράφοντας σε οριστικά! Θα μπορούσε όλο αυτό να είναι μια σκηνή πικρής κωμωδίας, αν δεν είχε στηθεί πάνω στις χαμένες προσπάθειες και προσδοκίες χιλιάδων ανθρώπων της Αριστεράς που αποθέσαν την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο σου. Αποφεύγω πάντως κάθε ατομική επίκληση κακοποιημένων από εσένα εννοιών, όπως δημοκρατία-δικαιώματα-διαδικασίες κλπ γιατί περιττεύει.

Όποιος δεν πρόσεξε ότι ακύρωσες τις εκλογές της επιτροπής Δεοντολογίας όταν δεν σε ικανοποίησε ο πρωτεύσας, είναι απίθανο να προσέξει τώρα ότι ανέλαβες αυτοπροσώπως την «διαγραφή» μου.

Όποιος δεν πρόσεξε ότι το κορυφαίο όργανο στο οποίο είχα κι εγώ εκλεγεί δεν συνεδρίασε ποτέ, θα συνεχίσει να επιμένει ότι μπορούσα τάχα να διατυπώσω τις αντιρρήσεις μου εντός (εντός, πού;)

Όποιος δεν πρόσεξε ότι το ΕΣ εκλεγμένο από χιλιάδες προ έτους, καταργήθηκε εν κρυπτώ και παραβύστω όταν διαφάνηκε πως η θεία έμπνευση σου περί συνεργασίας με την δεξιά θα μειοψηφούσε οικτρά, αποκλείεται να προσέξει τώρα ότι τμήμα του κατηργημένου οργάνου διοργανώνει ένα συνέδριο-παρωδία.

Όποιος δεν κατάλαβε από τις πολλαπλές τηλεοπτικές εμφανίσεις την διαθεσιμότητα σου για λύσεις συγκυβέρνησης με τμήμα ή και μ’ όλη την Δεξιά, τότε αποκλείεται να αποδεχτεί ότι οι σχεδιαζόμενες «κομματικές» αλλαγές (αναγόρευσης σε Καίσαρα) γίνονται επί τούτου.

Όποιος άντεξε αυτή την προς τα δεξιά κωμική υπόκλιση, ήταν λογικό πως θα άντεχε και την τοποθέτηση επί δίμηνο πάσης κομματικής λειτουργίας στο ψυγείο «μέχρι να αποφασίσεις» καθώς και την εν συνεχεία ανατροπή όλων όσων μόλις προ έτους συμφωνήθηκαν.

Όποιος λατρεύει κύμβαλα αλαλάζοντα είναι λογικό ότι σύντομα θα βρεθεί να συνεδριάζει με κάθε σοβαροφάνεια για το αν θα βομβαρδιστεί πρώτη η Tehran ή η Isfahan και η Tabriz κι αν αυτό θα γίνει στο όνομα της Αριστεράς ή του προοδευτικού κέντρου.

Αποφεύγω επίσης το να υποκριθώ συναισθηματικά ότι έπεσα θύμα του σκληρού αυταρχισμού σου, δοθέντος ότι αυτός δεν παράγει πλέον για κανέναν τον παραμικρό τρόμο παρά μόνο το γέλιο.

Ουδόλως φυσικά διαμαρτύρομαι που παύει η συμπόρευση, τάχα με αυστηρή διαταγή σου, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα είχε προηγηθεί η ρητή προς τούτο εσωτερική προσταγή μου. Οι δε φιλότιμες προσπάθειες ερμηνείας της απροθυμίας μου να συμβομβαρδίσουμε περαιτέρω, με λογής λογής προσωπικά κίνητρα, προσκρούουν μεταξύ άλλων και στο ότι προηγήθηκαν πολλοί πριν από εμένα, ενώ έπονται ακόμη περισσότεροι! Πρόκειται άραγε περί κάποιας επιδημίας προσωπικής ιδιοτέλειας;

Στην πραγματικότητα, όλοι όσοι συγκρουστήκαμε προ 15μηνου με την παρωχημένη γραφειοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ διατηρούσαμε πολλές επιφυλάξεις για την ακεραιότητα σου, που η γραφειοκρατία επέλεξε να σταυρώσει στον Γολγοθά της και κατά συνέπεια να ιεροποιήσει. Ήταν εξ άλλου το gazi live το τρίτο και κορυφαίο επεισόδιο μιας αλληλουχίας γιατί είχαν προηγηθεί η αμφισβήτηση της εκλογής «των δίευρων» κι η ανοικτή υπονόμευση στις ευρωεκλογές του 2024.

Πολλών από εμάς οι επιφυλάξεις απέναντι σου ήταν τόσες ώστε να πάρουν εξ αρχής αποστάσεις. Ωστόσο υπήρξε σε αρκετούς από μας η ελπίδα ότι θα ωρίμαζες ως πρόσωπο, που έτυχε και το έβγαλε μπροστά η Ιστορία. Αντί όμως εσύ να αντιληφθείς την ιστορική σημασία του τέλους του ΣΥΡΙΖΑ και να διαχειριστείς με ευθύνη τα προηγούμενα και τα μελλούμενα, προτίμησες να σχεδιάσεις ένα ολωσδιόλου τυχοδιωκτικό εγχείρημα. Τέτοιο που θα μετέτρεπε ό,τι καλύτερο είχε ιστορικά προκύψει, σε κάτι που αρχικά το σχεδίασες ως ένα δοξαστικό, άβουλο και πλαδαρό fun club αλλά τείνει πια να λάβει χαρακτηριστικά αγριότητας κι αυτοκαταστροφικής μανίας μιας θρησκευτικής σέχτας ενός Μεσσία-παρωδία. Δεν δίστασες να μιμηθείς ό,τι γελοίο ανέδειξε η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και να το αναπαράξεις στο πολλαπλάσιο. Αποποιήθηκες γρήγορα το ρόλο του θύματος κι υιοθέτησες όλα τα επιχειρήματα του θύτη.

Σε κάθε περίπτωση όμως το πνεύμα του Νοέμβρη του 2024 αξίζει και πρέπει να μείνει ζωντανό κι η ευθύνη βαραίνει όλους εμάς τους υπόλοιπους μετέχοντες εκείνης της ΕΞΟΔΟΥ. Με κάθε διαθέσιμο τρόπο οι δυνάμεις που συναντήθηκαν τότε πρέπει να συνεχίσουν τον διάλογο τους και την αγωνιστική τους συμπόρευση , μεταλαμπαδεύοντας μέσα από κινηματικές διαδικασίες τα κεκτημένα της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ στην συνέχεια των εθνικών και λαϊκών αγώνων που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση πολύ πιο ενδιαφέρουσα, από τις φαντασιοπληξίες οιουδήποτε βοηθού του Δένδια .

Στον φόβο μην τυχόν προσέλθουμε στο συνέδριο-παρωδία έσπευσες να μου απαγορεύσεις την είσοδο, παραβιάζοντας όμως όπως εξήγησα ανοικτές θύρες. Χωρίς αποδιοπομπαίους τράγους τα πράγματα γίνονται μάλλον δυσκολότερα παρά ευκολότερα. Εκ των υστέρων είμαι βέβαιος ότι θα αναρωτηθείς τι θα απογίνεις πια χωρίς βαρβάρους, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί ήτανε μια κάποια λύση.»