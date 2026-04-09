Θάνος Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματική η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τμηματική αποστολή της δικογραφίας

Αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζεται η δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για μια «προβληματική» επιλογή που προκαλεί ερωτήματα στο πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν «παίζεται πολιτικό παιχνίδι», έσπευσε όμως να σημειώσει ότι η τμηματική αποστολή της δικογραφίας δημιουργεί εύλογο προβληματισμό. «Δεν ξέρω αν παίζεται πολιτικό παιχνίδι, αλλά είναι προβληματική η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει τμηματικά τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε ότι, αντί η υπόθεση να φθάνει συνολικά, επιλέγεται μια αποσπασματική διαδικασία, η οποία –όπως είπε– επηρεάζει την πολιτική συζήτηση. «Αντί να έρχεται μια υπόθεση συνολικά, γίνεται μια επιλογή τμηματική για να παράγει πολιτικά δεδομένα», παρατήρησε, διευρύνοντας την κριτική του και προς τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ερωτήματα για τον χρόνο κατά τον οποίο διαβιβάστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους διαλόγους ήταν ήδη γνωστοί από τον Ιούνιο, όταν είχε φθάσει ο φάκελος που αφορούσε τους κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη. «Και οι θεσμοί κρίνονται. Κάποιοι από τους διαλόγους υπάρχουν από τον Ιούνιο, όταν ήρθε ο φάκελος για Αυγενάκη και Βορίδη. Γιατί τους έστειλε μετά από 10 μήνες και τμηματικά; Γιατί κάνει επιλεκτική διαδικασία;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος, δε, στην κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία, ο Θάνος Πλεύρης επιχείρησε να μεταφέρει την αντιπαράθεση και στο πεδίο της ιστορικής σύγκρισης των δύο κομμάτων. «Αυτό που έστησε το ΠΑΣΟΚ είναι ο ορισμός του ρουσφετιού», είπε, υποστηρίζοντας ότι κατά την περίοδο των μνημονίων τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν είχαν διαφορετική σχέση με την κοινωνική τους βάση. Κατά τον ίδιο, «η ΝΔ παρέμεινε μεγάλη γιατί η σχέση της ήταν αξιακή, το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε γιατί η σχέση ήταν πελατειακή».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απέρριψε, επίσης, την άποψη ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιλήψιμη κάθε παρέμβαση βουλευτή για υπόθεση πολίτη, επιμένοντας ότι η διαμεσολάβηση αυτή αποτελεί στοιχείο του κοινοβουλευτικού ρόλου. «Δεν θα ποινικοποιήσουμε το ενδιαφέρον του βουλευτή. Είναι δουλειά του βουλευτή να αξιολογεί τα αιτήματα που έρχονται», είπε, για να προσθέσει ότι, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων που έχει δει, «δεν βλέπω βουλευτές να ζητάνε παράνομα πράγματα».